聖荷西批准Costco在Westgate West購物中心開設新店計畫。(截取自電視畫面)

聖荷西 市議會已批准飽受爭議的Costco 在Westgate West購物中心建造一家門店的計畫，並提出數十項新條件，期以解決來自數千名居民提出對交通與安全擔憂的聲浪。

儘管這個計畫帶來許多經濟效益，但代表該地區的聖荷西副市長吳美花(Rosemary Kamei)領頭，要求這家批發零售巨頭做出超出聖荷西市最初要求的措施，以減少對附近家庭與學校的潛在影響。

吳美花表示，她與副市長辦公室、社區成員，以及Costco代表持續進行會談，改善計畫並減輕影響。除了標準的審核條件外，Costco還自願同意進行一系列額外改進，期望成為好鄰居。

Costco願景包括投資約6000萬元、用於位在地址為5287 Prospect Road的項目。將拆除現已陷入困境的購物中心現有三間單層建築，取而代之為一棟40呎高、面積有16萬5148平方呎，並且設有屋頂停車場的店家。

聖荷西市府22日批准Costco在聖荷西開設新店之前，其已在聖荷西市擁有四門店與一個商業中心。

位在聖荷西與薩拉度加邊界的Costco Westgate West計畫，自從宣布可能設立新店項目以來，一直引起社區不同意見。市府官員與商界領袖將擬建的西聖荷西Costco視為經濟好消息，除了以時薪29元增加250-300個職位，聖荷西預計每年還將獲得200萬元銷售稅收入，此外還有其他稅收，有利於縣市府與鄰近學校。

聖荷西商會主席托尼斯柯特(Leah Toeniskoetter)支持Costco項目，表示經過三年溝通、設計改變，並對額外交通需求貢獻250萬元，Costco已證明是合作夥伴。新店開設，也將增強購物中心實力，過去幾年，已有許多商家租戶進駐又退出購物中心。

不過，很多居民並不以同樣方式看到Costco的價值，並指責聖荷西市偏愛大企業而非居民福利 。除了計畫中的這家Costco門店靠近住宅區，並鄰近Prospect高中與Country Lane小學，還將影響Lawrence快速道路、Prospect路、Saratoga大道等主要幹道，預計每天增加1萬1000車次，引起民眾對噪音與公安影響的憂慮。

Prospect高中家長老師學生會主席葛拉比(Julie Reynolds-Grabbe）表示，贊成這個項目就等於發出明確訊息，聖荷西未來將有更多資源屬於開發商而非居民，稅收比學生安全及民眾福利更重要。

儘管聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）承認部分擔憂可能存在，但對市府僅根據金錢做出決策的觀點提出異議。他澄清，當處理土地使用問題時，實際上是議會最難做出決定，因為所有人都會代表社區並做對社區最有利的事。

市議會批准計畫條件中，Costco承諾限制Graves大道的交通，並將裝貨地點遷離住宅區。還同意將對十字路口交通改善的捐助款項、自100萬元增至250萬元，改善自行車與行人安全。