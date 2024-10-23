聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

原本只是東灣聯合市（Union City）一起被誤會的失蹤人口案件，但在調查過程中，警方卻發現了另一起駭人的案件。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聯合市警方在尋找一名失蹤的95歲婦人時，赫然在這名婦人家中浴室的馬桶上，發現了一具半木乃伊化的男性屍體。警方表示，這具屍體顯然已經在坐在馬桶上好幾個月。

在發現屍體兩個多月後，警方至今仍不知道這名男子是如何死亡，也不知道他的姓名和年齡。當局表示，在阿拉米達縣法醫辦公室得出結果前，這名死者只能是「無名氏」。

整起事件始於今年8月中旬，有家屬向警方報案，稱他們一名高齡95歲的家人失蹤。警方表示，家屬很擔心，因為這名老婦人患有阿茲海默症 ，無法照顧自己。結果發現，老婦人失蹤其實是一場誤會。她早在近兩年前，就被人送進一家療養院 ，但沒有人通知她的家人。

不過，在得知事實前，警方已發出失蹤人口警報，並派員前往老婦人位於聯合市Appian Way的住家查看。

調查報告表示，這棟房屋年久失修，前院到處都是垃圾、舊報紙、廢棄家具和腐爛的食物，內部髒亂程度令人作嘔，大量垃圾散落在各處，還有許多蒼蠅和蜘蛛網。

報告稱，房子裡住著一名與老婦人有親戚關係的50多歲男子，但他拒絕讓警員進入屋內。當局表示，這名男子似乎患有精神疾病，而且很久沒有洗澡、剪頭髮，耳朵上佈滿黴菌，而且看起來性命垂危。

在這名男子被強制送到精神看護所後，當局開始搜查老婦人的房子，在浴室裡發現這具半木乃伊化的男屍。

聯合市警局警官昆特洛（Sergio Quintero）表示，法醫對死亡方式還未做出最終判斷，但初步跡象顯示，應該不是他殺。

昆特洛說：「在一般情況下，我們對每一起可疑的死亡案件，都會從兇殺案的方向開始查起。但是，這起案件目前的調查方向並不是兇殺案。」