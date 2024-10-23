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賀錦麗華裔助選團共同副主席：「2025計畫」恐成新排華法

記者劉先進╱舊金山即時報導
賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」，極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。（記者劉先進╱翻攝）
賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」，極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。（記者劉先進╱翻攝）

紐約時報報導，前總統川普多次聲稱，與傳統基金會 (Heritage Foundation)重塑聯邦政府的保守政策倡議2025計畫（Project 2025）無關。但針對2025計畫及其307名作者和撰稿人的分析表明，其中一半以上的人曾在川普政府、競選團隊或過渡團隊中任職。

賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思（Sze Chan）23日表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括希望禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」(China Initiative)，甚至把一些「疑是」無證人士關進扣留營甚至驅逐出境。極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。她希望華人選民，尤其是搖擺州選民投下關鍵一票，不要讓幕後支持2025計畫的候選人川普上台。

陳思表示，2025計畫有922頁，內容涵蓋國家管理的方方面面。可能成為國家政策的原因就是，作者裡面有超過140位是川普的親信。現副總統候選人范斯與的策畫人更是好友，還為其著作寫序。計畫目的是顛覆政府，並對美國人實行宗教統治。 比如，削弱政府部門並讓其員工聽命於總統這些篇章，「如果整個政權只聽命於一人，那還是民主制度嗎？其中廢除教育部和華人有切身關係。」

她分析，該計畫將「教育歸還州」，和墮胎一樣的理由。如果某個州覺得學習數學、科學等沒用，大家都得看政治書宗教書，歌頌某人的偉大功績，「這是我們想給孩子們的未來嗎？計畫還會廢除僅有的槍枝安全法案，孩子上學得擔驚受怕，這是該有的學習環境嗎？」該計畫要把公立學校的經費大量削減，轉撥給所謂的「擇校」，遭殃的是社區裡面較為貧窮的人們。

陳思說，2025計畫希望將「紅藍卡」（Medicare聯邦醫療保險計畫）逐漸私有化，讓保險公司訂規矩，並且禁止聯邦政府進行談判、降低藥價（如拜登╱賀錦麗通過的每月用藥上限）等有利民眾的工作，最後吃虧的還是普通民眾。

她認為，計畫中頻頻出現反中國政策，包括重新啟動「中國行動計畫」。或許有人覺得華人並非「中國」，但單憑外貌，誰知道你是什麼國籍？在疫情期間，華人經歷不少仇恨犯罪事件，很大原因是因川普不負責任的說「功夫病毒」和「中國病毒」。如果再來一次「紅色恐慌」，多少華人得遭殃？計畫中還包含很可怕的政策，就是把一些「疑是」無證人士關進扣留營甚至驅逐出境。「『疑是』可以是『像』，『我認為』。如果用來針對華人怎麼辦？」

陳思分析，計畫中674頁還提及，若新冷戰開始，那麼與中國戰略脫鉤是必要的。在沒有充分理由的情況下（例如人道主義和醫療援助、糧食援助），應禁止或控制向受關註國家直接或間接出口任何商品、軟體和技術。商務部工業與安部應將那些因收集數據、監控和影響行動而損害美國國家安全的知名應用提供商，如微信和字節跳動╱TikTok列入實體名單，阻止用戶更新程序，讓App無法在美國運行。

陳思表示，2025計畫中有頗多反自由、反多元化、反法治社會的政策，但華人社會仍處於懵懂狀態，未理解到厲害之處。希望鼓勵華人踴躍投票，用選票發出強有力的聲音，反對支持2025計畫的候選人上台。

賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，...
賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」，極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。（記者劉先進╱翻攝）
賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，...
賀錦麗（哈里斯）華裔助選團共同副主席陳思表示，2025計畫中頻繁出現反中國政策，包括禁止微信和TikTok更新，重新啟動「中國行動計畫」，極可能用來針對華人，成為新時代的排華法案。（記者劉先進╱翻攝）

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