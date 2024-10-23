我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

全國最富裕郵遞區號 教育人員23日起也要罷工

編譯林思牧╱即時報導
紅點圈出的是全美國最富裕的郵遞區號:94027。 (谷歌地圖)
紅點圈出的是全美國最富裕的郵遞區號:94027。 (谷歌地圖)

全美國最富裕的郵遞區號（ZIP Code）是在舊金山半島上。這個地方上小小的學區，教育人員在23日開始罷工，為爭取更高的薪酬和更好的醫療與退休福利

灣區NBC電視台報導，94027是全國最富裕的郵遞區號。這裡的學區為洛米塔斯小學學區（Las Lomitas Elementary School District），在阿瑟頓市(Atherton)和蒙洛公園市（Menlo Park）有兩間學校。教育人員工會為洛米塔斯教育協會（Las Lomitas Education Association）。在22日傍晚，這兩個單位向媒體證實，罷工將於23日開始。

教育人員表示，自 2023 年 7 月以來，他們一直在無合約的情況下工作。學區擁有資源來向他們支付有競爭力的工資並提供可靠的醫療保健。由於缺乏有競爭力的薪酬，他們將被迫離開這個學區或完全離開教育業。

工會領導人蒙塔爾芙（Jennifer Montalvo）指出，老師不斷更換，吃虧最大的是學生。在這全國最富裕的郵遞區號中，教育人員卻賺不到能夠負擔生活所需的薪酬和福利。

阿瑟頓和蒙洛公園都在舊金山南邊的聖馬刁縣。

該學區表示，周二晚間的最新出價（offer）是：追溯從 2023-24 年開始的持續加薪 7%；從 2024-25 年開始持續加薪 3%；自 2024 年 7 月 1 日起，向所有教師延長 3358 元的「終身教職津貼」（tenure stipend）；自 2025 年 1 月 1 日起，健保福利相當於 Kaiser 個人計畫的 100% 承保範圍（1萬4358 元）。

工會提出的要求是：追溯從 2023-24 年開始持續加薪 8%；從 2024-25 年開始持續加薪 8%；自 2025 年 1 月 1 日起，Kaiser 個人計畫的覆蓋範圍浮動上限為 110%；並自 2025 年 1 月 1 日起取消 CalPERS 退休金帳戶的費用（每人1812 元）。

學區 福利 退休金

上一則

舊金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營重建信任

下一則

賀錦麗華裔助選團共同副主席：「2025計畫」恐成新排華法

延伸閱讀

舊金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營重建信任

舊金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營重建信任
洛縣年度教育總監驚喜揭曉 她實至名歸

洛縣年度教育總監驚喜揭曉 她實至名歸
史瑞慶臨危受命 接金山學區總監

史瑞慶臨危受命 接金山學區總監
南加凱瑟醫療集團 2400心理健康人員罷工

南加凱瑟醫療集團 2400心理健康人員罷工
全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
一名神經科醫生起訴洛斯蓋圖泰式餐廳Coup de Thai，稱該餐廳的龍珠開胃菜Dragon Balls灼傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。（YouTube電視新聞截圖）

控辣椒傷聲帶、食道 加州聖荷西醫生告泰餐廳

2024-10-17 13:51
繼「永恆加州」後，又有一個以科技業人士為主的團體計畫在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾建設烏托邦。（取自X）

科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」

2024-10-21 02:20
「去你鴨的」的鴨腿飯。（取材自Yelp）

華埠老店興隆燒臘搬至伯爾納高地 改名「去你鴨的」生意更好

2024-10-18 02:19

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝