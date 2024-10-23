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舊金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營重建信任

記者李怡/舊金山即時報導
舊金山市長布里德（左一）新任校監史瑞慶（右一）到訪益和小學，承諾改善學區運營，重建信任。（記者李怡/攝影）
舊金山市長布里德（左一）新任校監史瑞慶（右一）到訪益和小學，承諾改善學區運營，重建信任。（記者李怡/攝影）

舊金山市長布里德與新任聯合學區（SFUSD）總監史瑞慶（Maria Su）23日共同到訪了位於華埠的益和小學（Yick Wo Elementary School），與四年級學生和教職員互動，介紹史瑞慶為學區的新校監，並表達新校監對改善學區運營、平衡財政預算以及重建社區信任的決心。

在與學生和教職員互動後，布里德市長與史瑞慶在學校圖書館舉辦了記者會，並答記者問，史瑞慶表示，目前學區首要任務是確保財務穩定，並強調與加州教育部合作，呈交符合要求的預算，以保留學區本地控制權。

史瑞慶表示，「我不會粉飾任何問題，當下必須立即行動，提出一個平衡的預算，這是能夠保留學區自治的關鍵，學區目前面臨的財務挑戰是多方面的，除了預算赤字問題外，學區的運營系統也存在許多效率低下的情況。她指示「我們的運營系統存在諸多漏洞，這些問題需要深入研究並解決，這樣才能確保學區的長期可持續發展。」史瑞慶直言需要一點時間搜集數據後，提出整體應對方案。

根據史瑞慶的說法，她將與學區首席財務官進行會議，詳細審查學區的預算，以確保每一筆支出都符合學區的實際需求。她承諾將通過「勒緊腰帶」的方式來減少不必要的開支，並確保資金能夠用在最有價值的地方，

除了財務挑戰外，史瑞慶強調，她的另一個主要目標是重建學區內外的信任，這對於學區工作的開展至關重要。她指出，學區的信譽在過去幾年中受到了損害，不僅在教職員工中，在學生家長和整個社區中也出現了信任危機。 「信任是我們成功的基礎，」她表示。

「學生和家長聽到的、讀到的關於學區的負面信息太多了，這讓他們感到失望和不安。我們需要通過行動來證明，我們正在為他們的未來奮鬥，我們將重建穩定感和希望。」

史瑞慶表示，她將與教師、校長、學生和家長密切合作，確保他們的聲音能夠被聽到，並且他們的需求能夠得到滿足。她還承諾，將增加與社區的溝通，讓家長和學生能夠更好地了解學區的動態和進展。

布里德表示，市政府將繼續支持學區的財務重建工作，並將在資源配置和政策制定上提供幫助，確保學區能夠為每個學生提供高質量的教育。

在整個記者會的問答中，史瑞慶強調，儘管學區面臨的挑戰艱巨，但她對學區的未來保持樂觀。她說，「我們有很多工作要做，但只要我們共同努力，便可以克服這些挑戰，並且建立一個更加強大的學區。」

舊金山市長布里德（左一）新任校監史瑞慶（右一）到訪益和小學，承諾改善學區運營，重...
舊金山市長布里德（左一）新任校監史瑞慶（右一）到訪益和小學，承諾改善學區運營，重建信任。（記者李怡/攝影）
新任校監史瑞慶到訪益和小學，承諾改善運營重建信任。（記者李怡/攝影）
新任校監史瑞慶到訪益和小學，承諾改善運營重建信任。（記者李怡/攝影）
益和小學四年級課堂中的師生互動（記者李怡/攝影）
益和小學四年級課堂中的師生互動（記者李怡/攝影）

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