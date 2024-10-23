聖荷西迎來新任警察局長約瑟夫

聖荷西任命約瑟夫為警察局長。（聖荷西政府官網）

本月聖荷西 市將迎來了新一任警察局長。經過嚴格招聘，市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）宣布，任命約瑟夫（Paul Joseph）為聖荷西警察局長（Police Chief）。約瑟夫將於10月28日正式就任。

「保羅(即約瑟夫)是一位經驗豐富、勇敢且公正的領導者。他不懼嘗試新技術，與社區進行深度對話，並致力於為市民提供優質的公共安全服務，」馬奎爾表示，「保羅瞭解這座城市，熱愛服務我們的社區，他具備在第一天就能上手工作的能力和經驗。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）支持對約瑟夫的任命，並表示，約瑟夫不僅是一名忠誠的執法人員，更是一位在危機時刻始終站在前線的領袖。「保羅正是我們需要的領導者，他有能力幫助我們重建警力，並確保聖荷西居民的安全。」

約瑟夫在接受任命時，談到了對擔任聖荷西警察局長的榮譽與責任感。他回顧自己自1994年加入警察局以來的職業歷程，從基層警官逐步晉升至代理警察首長，涵蓋了多個關鍵崗位。

約瑟夫說：「能夠領導聖荷西警察局的同仁，我感到無比榮幸。我期待與我們的多元社區密切合作，為聖荷西的每一位市民打造更加安全的環境。」

約瑟夫的任命經過了嚴格的篩選過程，社區參與是這一過程的重要組成部分。在廣泛徵集了市民對警察首長候選人的意見並確保了新警察首長的選拔過程公開透明後，約瑟夫正式上任，反映了社區的需求。

作為新警察局長，約瑟夫概述了他改善公共安全服務的三大主要方向。他承諾將採用最新的技術，幫助警務部門更高效地打擊犯罪。部分非核心警務任務將轉移給專業的警務輔助人員，以優化資源配置。在某些情況下，民間組織可能比警察更適合應對。約瑟夫將支持這些替代方案，以便為市民提供更加全面的服務。

市府官員表示，約瑟夫擁有豐富的教育和執法背景。他持有舊金山 加大法學院的法學博士學位。此外，他還完成了多個執法領導培訓課程，包括洛杉磯警察局領導課程等。作為加州 律師協會的成員，約瑟夫的法律和執法經驗將為他在領導聖荷西警察局的工作中提供支持。