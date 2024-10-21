東華醫院第29屆高爾夫慈善賽圓滿舉辦。左為張建清，右為馬世雲。（受訪者供圖）

東華醫院第29屆高爾夫慈善賽於21日在著名的舊金山 奧林匹克俱樂部（Olympic Club）舉行，吸引了眾多社區成員及支持者參與，共同為東華醫院的新項目及全新癌症 及輸液中心籌集資金。

當日開球儀式由加州 眾議員丁右立及加州財務長馬世雲主持。此次賽事為支持者提供了一個輕鬆愉快的方式，幫助東華醫院應對當前醫療行業所面對的挑戰。

東華醫院行政總裁張建清博士表示：「醫療行業正面臨前所未有的困難，包括醫療成本上升、人手短缺及疫情後的持續影響。社會各界的慷慨支持對我們至關重要，您們的支持將幫助我們不斷提升服務質量，讓依賴東華醫院的病人及社區獲得更卓越的醫療服務。」

此次活動所籌集的資金，將主要用於設立全新癌症及輸液中心，將大幅提升東華醫院為華埠社區提供專業癌症治療及護理的能力。張健強調：「擴建癌症及輸液中心能確保病人及其家人在最需要的時候，能夠就近獲得專業的醫療服務。」

活動當日還包括雞尾酒會、頒獎典禮，以及由前舊金山市長勃朗（ Willie L. Brown, Jr. ）及市議會議長佩斯金（ Aaron Peskin）主持的現場拍賣。拍賣所籌得的善款將全數用於支持東華醫院的新項目擴建計畫。