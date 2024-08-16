我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：神韻藝團虐待表演者 日工作15小時、受傷被勸不就醫

科技業裁員潮 矽谷灣區七月損失3400工作職位

遭救援動物首見綠草地 興奮原地直跳腳

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
石尚瑛細心照顧救援來的動物，完成防治野火的工作，更獲得心靈上的滿足。（北加福智提供）
石尚瑛細心照顧救援來的動物，完成防治野火的工作，更獲得心靈上的滿足。（北加福智提供）

北加福智基金會為了防治山火，從南加福智借調遭救援的羊群來吃荒地野草，長期被關在柵欄內，只吃飼料的羊群，首次被放到充滿新鮮綠草的山區，興奮到四隻腳一起跳起來，連跳四、五次，來到綠草地的防治野火工作的還有兩隻哈士奇與一隻護羊犬Mac。

目前負責管理羊群，人稱「羊隊長」的孔雀山莊園區管理員石尚瑛，看到被救援的動物，快樂奔跑在草地上，深受感動，「這種感覺，讓我覺得可以讓生命這麼快樂是一種榮幸，讓我感動得很想哭」。

被救援的不僅有羊群，還有兩隻長期被關在籠裡飼養的哈士奇，原意是想找趕羊群的牧羊犬，找來了兩隻哈士奇試試看是否可以趕羊，哈士奇第一次看到大片的綠地，遲疑了一秒，就百米噴射般飛奔而出，飛躍的在草地上狂奔。

目前哈士奇對羊群的幫助不大，有可能無法將哈士奇留在山莊，石尚瑛仍在努力為哈士奇找到永續快樂的生活方式。北加福智的指導法師曾對石尚瑛說，希望哈士奇可以看到一片地，可以跑過一塊地，之後可能沒辦法給他們跑一輩子，但是至少這輩子曾經跑過。

在山莊除野火工作的動物，12日再加入一隻工作犬Mac，Mac來自救援犬隻的組織，不少民眾收養了工作型幼犬，但一年後發現狗所需要的空間與精力超乎預期，便棄養了犬隻，救援組織收養了棄犬，並訓練成工作犬，並為棄養犬找到工作。

石尚瑛表示，牧場的工作犬分成兩種，一種是趕羊的牧羊犬，一種是保護羊的護羊犬，由於山上山獅入侵，需要護羊犬保護羊群。護羊犬Mac才一歲大，已對保護羊群的工作十分熟悉，剛抵山莊就巡視一番羊群的電纜網，並找到有漏洞的電纜網，「Mac看著歪掉電網，回頭俾倪的看了我一眼，我趕緊承諾，明天立刻修好」。

冬天雨季時，鮮嫩的綠草地，讓剛來到的羊群與動物非常興奮。（北加福智提供）
冬天雨季時，鮮嫩的綠草地，讓剛來到的羊群與動物非常興奮。（北加福智提供）
護羊犬Mac認真執行任務，保護羊群。（北加福智提供）
護羊犬Mac認真執行任務，保護羊群。（北加福智提供）

北加 南加 山火

上一則

中央谷東側長穀倉鎮 雙熊攻擊慢跑人致重傷

延伸閱讀

研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%

研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%
加拿大野火 導致紐約霧霾再現

加拿大野火 導致紐約霧霾再現
加拿大野火致紐約霧霾再現 影響將持續數日

加拿大野火致紐約霧霾再現 影響將持續數日
野火季提醒煙害 SmartAirLA、華埠服務中心推免費簡訊

野火季提醒煙害 SmartAirLA、華埠服務中心推免費簡訊
加速定位撲救 多數野火以地標命名

加速定位撲救 多數野火以地標命名

熱門新聞

第一屆中國小姐冠軍林靜宜（最前排右一）6月29日出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（林靜宜好友提供）

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

2024-08-14 22:05
很多P65食品安全警告標籤表述籠統，沒有指明顯涉及的有害化學物質。（記者徐蓓蓓／攝影）

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

2024-08-14 19:01
醬油等調料貨架上方有醒目的警告標籤。（記者徐蓓蓓／攝影）

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

2024-08-14 18:21
加州1號公路大蘇爾段因塌方，在整個夏天一直保持封閉狀態。（本報檔案照）

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

2024-08-14 00:49
谷歌公司山景城園區電腦實驗室今年兩度起火。（山景城消防隊提供）

谷歌山景城辦公室再度起火 損失慘重

2024-08-15 21:24
洛杉磯當地時間12日發生規模4.4極淺層地震，ESPN女主播驚慌畫面被直播放送。(取自ESPN影音畫面)

洛杉磯規模4.4地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

2024-08-12 22:30

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路