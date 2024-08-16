遭救援動物首見綠草地 興奮原地直跳腳

石尚瑛細心照顧救援來的動物，完成防治野火的工作，更獲得心靈上的滿足。（北加福智提供）

北加 福智基金會為了防治山火 ，從南加 福智借調遭救援的羊群來吃荒地野草，長期被關在柵欄內，只吃飼料的羊群，首次被放到充滿新鮮綠草的山區，興奮到四隻腳一起跳起來，連跳四、五次，來到綠草地的防治野火工作的還有兩隻哈士奇與一隻護羊犬Mac。

目前負責管理羊群，人稱「羊隊長」的孔雀山莊園區管理員石尚瑛，看到被救援的動物，快樂奔跑在草地上，深受感動，「這種感覺，讓我覺得可以讓生命這麼快樂是一種榮幸，讓我感動得很想哭」。

被救援的不僅有羊群，還有兩隻長期被關在籠裡飼養的哈士奇，原意是想找趕羊群的牧羊犬，找來了兩隻哈士奇試試看是否可以趕羊，哈士奇第一次看到大片的綠地，遲疑了一秒，就百米噴射般飛奔而出，飛躍的在草地上狂奔。

目前哈士奇對羊群的幫助不大，有可能無法將哈士奇留在山莊，石尚瑛仍在努力為哈士奇找到永續快樂的生活方式。北加福智的指導法師曾對石尚瑛說，希望哈士奇可以看到一片地，可以跑過一塊地，之後可能沒辦法給他們跑一輩子，但是至少這輩子曾經跑過。

在山莊除野火工作的動物，12日再加入一隻工作犬Mac，Mac來自救援犬隻的組織，不少民眾收養了工作型幼犬，但一年後發現狗所需要的空間與精力超乎預期，便棄養了犬隻，救援組織收養了棄犬，並訓練成工作犬，並為棄養犬找到工作。