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中央谷東側長穀倉鎮 雙熊攻擊慢跑人致重傷

編譯林思牧／即時報導
加州林木多的地區，常有野熊出沒 (加州漁獵局網站)
加州林木多的地區，常有野熊出沒 (加州漁獵局網站)

加州中央谷東側山區的杜倫姆縣(Tuolumne County)12日(周一)發生熊襲人事件，一名慢跑者遭兩隻熊攻擊，身受重傷後被緊急送醫救治，所幸沒有生命危險。

長穀倉鎮(Long Barn)位在海拔5000呎左右的山區，加州漁獵局(Department of Fish and Wildlife)官員指出，一名24歲男子那天在北叉路(North Fork Road)上慢跑，迎面來了一隻母熊和一隻小熊。母熊對男子展開攻擊，男子往山坡上逃跑，兩隻熊緊追不捨。男子躲到一棵大樹後面，並撿起一根大樹枝反抗。

但母熊還是不放棄，男子遂向附近一棟房屋跑去，他看到車道上停著一輛車，便爬到車頂上去避難。屋裡的人聽到外面的叫喊聲跑出來查看，對兩隻熊大吼，最後把兩隻熊嚇走了。

那名男子的背部、腹部和雙腿都被熊的利爪割出深溝，但經過急救後已經返家休養。主動攻擊人的熊照例是要捕捉撲殺的，漁獵局的人員已設下陷阱，但目前還沒有捕到那兩隻熊。

漁獵局的官員指出，在居民稍多一點的偏鄉，熊會因為吃過人類遺留的食物而想接近人，但長穀倉是很偏僻的地區，這裡的熊沒有養成吃人食的壞習慣，因此人和熊面對面的機會很少，所以這件熊襲人事件很稀奇。官員呼籲這一帶居民要提高警覺，不要把垃圾或寵物用糧放在戶外，以免把熊招引過來。

長穀倉是中央谷東側林木蔥鬱的山區小鎮 (谷歌地圖)
長穀倉是中央谷東側林木蔥鬱的山區小鎮 (谷歌地圖)

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