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聖塔克拉拉縣圖書館 推免費園藝大師課

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
舊金山灣區日照長，適合多種蔬果種植，番茄及與羽衣甘藍備受歡迎。（記者孫愛薇／攝影）
舊金山灣區日照長，適合多種蔬果種植，番茄及與羽衣甘藍備受歡迎。（記者孫愛薇／攝影）

想成為園藝大師嗎？加州氣候宜人日照時間長，舊金山灣區四季如春，不少居民在自家後院種植各類蔬果，享受田園之樂。聖塔克拉拉縣圖書館在8月，安排一系列免費園藝課程，在園藝專家教導下，民眾可學習關於園藝與種植的相關知識，並了解邁入秋季也能種植的蔬菜品種。

這次園藝系列課程，共計有四所聖塔克拉拉縣分館圖書館參與，其中密爾比達（Milpitas）分館與加州大學園藝大師 （UC Master Gardeners）一同合作開設「園藝大師課程: 適合秋冬季節種植的蔬菜」。

課程預計舉辦時間為8月17日上午11時到中午12時30分，在密爾比達圖書館內的中庭大禮堂，教授民眾基本園藝的相關知識，內容包含有土壤、水質和施肥等，在課堂上還將展示各種不同的植物，讓參與者學習到如何在秋冬也能種植具有食用性的植物。

另外還有系列園藝課程，諸如薩拉度加（Saratoga）圖書館在8月20日晚間6時30分舉行「如何保存種子（All About Seed Saving）」；金寶市（Campbell）圖書館 8月20日 ，晚間 7時舉行「藍莓栽種（Growing Blueberries）」；庫比蒂諾市（Cupertino）圖書館在 8月21日，晚間7時舉辦「成功種植柑橘類果樹 （Growing Citrus Successfully）」。實體課程，無須事先登記。當天準時到達現場即可參加。

舊金山灣區日照長，適合多種蔬果種植，番茄及與羽衣甘藍備受歡迎。（記者孫愛薇／攝影...
舊金山灣區日照長，適合多種蔬果種植，番茄及與羽衣甘藍備受歡迎。（記者孫愛薇／攝影）
庫比蒂諾市圖書館舉辦「成功種植柑橘類果樹」，教導民眾排除柑橘類果樹可能發生的問題...
庫比蒂諾市圖書館舉辦「成功種植柑橘類果樹」，教導民眾排除柑橘類果樹可能發生的問題。（記者孫愛薇／攝影）

圖書館 加州大學 密爾比達

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