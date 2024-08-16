聖塔克拉拉縣圖書館 推免費園藝大師課

舊金山灣區日照長，適合多種蔬果種植，番茄及與羽衣甘藍備受歡迎。（記者孫愛薇／攝影）

想成為園藝大師嗎？加州氣候宜人日照時間長，舊金山灣區四季如春，不少居民在自家後院種植各類蔬果，享受田園之樂。聖塔克拉拉縣圖書館 在8月，安排一系列免費園藝課程，在園藝專家教導下，民眾可學習關於園藝與種植的相關知識，並了解邁入秋季也能種植的蔬菜品種。

這次園藝系列課程，共計有四所聖塔克拉拉縣分館圖書館參與，其中密爾比達 （Milpitas）分館與加州大學 園藝大師 （UC Master Gardeners）一同合作開設「園藝大師課程: 適合秋冬季節種植的蔬菜」。

課程預計舉辦時間為8月17日上午11時到中午12時30分，在密爾比達圖書館內的中庭大禮堂，教授民眾基本園藝的相關知識，內容包含有土壤、水質和施肥等，在課堂上還將展示各種不同的植物，讓參與者學習到如何在秋冬也能種植具有食用性的植物。