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林書豪下月初要來北加灣區打匹克球

記者徐蓓蓓／舊金山灣區即時報導
林書豪（Jeremy Lin)下月初9月3日會來到位於灣區阿拉米達縣的Hub體育俱樂部打匹克球。（取自灣區Breakers匹克球隊Instagram）
林書豪（Jeremy Lin)下月初9月3日會來到位於灣區阿拉米達縣的Hub體育俱樂部打匹克球。（取自灣區Breakers匹克球隊Instagram）

匹克球（pickle ball）專業資訊網站the Dink日前透露，前NBA球星、現新北國王隊球員林書豪（Jeremy Lin)下月初9月3日會來到位於阿拉米達縣的Hub體育俱樂部打匹克球。林書豪將在當天下午4時開始的表演賽中，代表灣區Breakers匹克球隊。球隊將對陣來自南加的Hard Eights上演真正的精彩比拼。

目前Breakers匹克球隊網站顯示，這場表演賽的票價最低是20元（Baseline Seating)，此外還有79元(Courtside Seating)和249元(VIP Section)2檔。灣區Breakers匹克球隊的Instagram貼文透露，VIP票包括和球員的見面會、特別禮物、本地名店的美味食物和飲料等。

灣區Breakers匹克球隊的Instagram引用林書豪的話說：「我很激動和灣區Breakers匹克球隊合作，不只是要拿冠軍，還要創造基於合作、努力、誠信以及對運動的熱愛之上的組織和文化。等不及要看未來會怎樣了！」

據悉，本次表演賽的收入將捐贈給林書豪基金會和匹克球關切基金會（Pickleball Cares)，用於推動體育和社區發展方面的善事。

灣區Breakers匹克球隊在匹克球大聯盟的網頁顯示，該球隊誕生於2022年，原本叫做Jackrabbits。林書豪是在2023年加入的。球隊東主主要是亞裔美國人，並且定位是在亞洲和亞裔美國人市場增長。東主中有六位都畢業於柏克萊加大

據悉，Geoffrey Nguyen此前在銀行業和投資領域有20年成功的經驗，有柏克萊加大法學研究文憑。2019年開始對匹克球運動產生興趣。他在南加阿卡迪亞的匹克球場是很多匹克球大聯盟巨星練習的場地。Mimi 和 David Mercado在南加經營肉類批發的家族生意。Wayley and Kathleen Louie都畢業於洛杉磯加大；Wayley在南灣做兒科醫生，2022年他們在APP洛杉磯公開賽的時候碰到了兒時夥伴Ritchie Tuazon，並且分享了自己對匹克球運動的熱情。

Ritchie Tuazon的個人資訊沒有出現在球隊網站上。但投資公司Capital Group的網頁顯示他是該公司在西洛杉磯辦公室的投資經理，擁有23年的投資經驗，此前曾經在投資銀行高盛工作過。畢業於柏克萊加大和哈佛甘迺迪政府學院。

柏克萊加大 投資 灣區

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