華埠長者社區安全研討會：用社會之愛引導人積極向善

華埠居民和長者參與此次社區安全研討會。（記者劉先進╱攝影）

社區犯罪飆升，犯罪根源是什麼？基於社區如何找出公共安全解決方案？屋崙華埠 長者社區安全研討會3日舉行。數個與會者表示，警力並非增強安全的唯一途徑，還需要聯合社區機構，提供心理健康，囚犯康復、可負擔房等服務，齊心協力，激發來自社區的愛，從根源上引導人積極向善，避免走上犯罪道路。

屋崙亞健社（AHS）、亞太環境網路（APEN）等組織合辦此次活動。會上還首次播放紀錄短片「愛有兩重含義」（Love Has Two Meanings），介紹社區參與內容。組織者率領20個長者，參觀金山華埠，西屋崙非裔社區、聖昆廷康復中心等，透過對話和社區互動，探討對社區安全的看法。

華埠義工譚春明（Raymond Tam）說，參加完這麼多活動後，感觸頗深，「除了警方，社會上不同的組織和非營利機構也在社區安全方面做出了努力，包括心理健康和可負擔房方面的服務。」長者黃素虹（Sohung Wong）說，她是搶劫受害者，曾經被打劫，一度擔心害怕，精神受影響。訪問監獄康復中心，放下仇恨和不開心，「也希望社區會能提供更好的康復條件，讓他們出獄後回歸正常生活。」

長者朱賢莉（Lily Zhu）說，參觀曾經的非裔社區種族隔離區，頗有同感，「類似華人遠渡重洋到舊金山，遭遇種族歧視問題。我們應該團結，不要產生仇恨。」

訪問聖昆廷康復中心的當晚，朱賢莉一度輾轉難眠。她說，考慮到團隊是亞裔 ，參觀點介紹的也是亞裔囚犯。其中一個是華裔青年John，從小受父母家庭暴力影響，走上犯罪道路。另一個華裔青年Jay，15歲跟著母親移民來美國，遭遇語言和文化種族的多重挑戰，難以適應，在學校受到霸凌，回家又不能和父母溝通，走上社會，混跡街頭犯罪，用自己的方法保護自己。另一個菲律賓囚犯說，需要社會的愛和支持。「我就想到，愛有兩種，一種來自家庭，一種來自社會。如果能在社會找到愛，正確引導，也許就不會走上犯罪之路。」

亞健社執行長Julia Liou說，需要確保華埠長者的聲音，成為公共安全解決方案的一部分。因為長者生活其中，理解這些，「這些解題方法，必須植根於長者視角和社區成員視角。」

亞健社專項倡議總監王美德（Benjamin Wang）說，華埠社區組織或亞健社的不少患者是長者，他們也是各種暴力和創傷的受害者。當大家討論增強社區安全的方案時，長者們也有興趣深入參與。 活動中，長者給人的啟發頗大。他們談到要為年輕人提供更好的教育機會，提供積極主動的方案，希望治本。