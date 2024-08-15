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陳詩敏宣傳列治文區夜市 17日舉行

記者劉先進╱舊金山即時報導
陳詩敏（中）15日和商戶、非營利機構一起舉辦記者會，宣導17日的列治文夜市。（記者劉先進╱攝影）
陳詩敏（中）15日和商戶、非營利機構一起舉辦記者會，宣導17日的列治文夜市。（記者劉先進╱攝影）

金山Clement街TOP SF BBQ華裔店東許曉蕓（Ariel Xu）很喜歡「最愛列治文夜市」。在這一天，人流量劇增，她和先生要準備更多食材，一天的生意比平時多近40%，夫妻兩個和其他店鋪員工，忙得不可開交，「印象最深刻的是人多。」

許曉蕓15日參加市議員陳詩敏的記者會，為17日下午4時到晚上8時舉行的列治文夜市加油打氣，鼓勵更多市民參加。該夜市今年已舉行兩次，位於22和25路夾Clement街。

陳詩敏說，舉辦夜市，希望更多家庭和民眾外出行走，享受夜市，他們會去餐廳和酒吧消費，也能振興經濟。「每次夜市，我們都會嘗試不同的主題和食物。17日的夜市，對孩子來說，是回到學校前最後一次真正的狂歡，因為再過幾天，他們就要上課了。夜市上也會有關於教育方面的攤位。」

金門女子公寓╱亞洲婦女服務中心旗下項目亞裔家庭互助中心經理李潔儀說，作為非營利機構，為零到五歲的孩子提供不同項目服務，也為一年級到六年級學生開設課外活動。九月還會提供音樂班，是免費參與。他們也會在夜市上設置攤位。有需要的市民可致電415-221-5783報名。

舊金山列治文圖書館成年人服務部經理大衛森（Lyn Davidson）說，在夜市當天會有圖書卡車，現場免費派發書籍。在17日和24日的下午1時到5時，將在列治文圖書館外舉辦人行道音樂節。有數隻本地樂隊參加。這些樂隊中的音樂家有一半來自圖書館新計畫灣區節拍音樂家（Bay Beats Musicians）。這是圖書館自己創建和策畫的流媒體平臺，從數百位本地音樂人中精選音樂，支付250元給他們，利用雲端圖書館播放和使用音樂。

致力於提高數學和閱讀力的教育機構Kumon認證講師Everet Tom表示，如果家長擔心，孩子在經歷長達三個月的暑期後，回到學校難以適應，可聯繫他們或到攤位諮詢，該機構講提供免費的分班測試，包括數學和閱讀。

許曉蕓說，2021年開設燒烤店，每天營業時間是下午4時30分到12時。一開始生意不錯，但疫情後因為經濟不景氣，生意難做，下滑嚴重。「以前不少中國的遊客，如今遊客變少，生意也受影響。」

自從列治文區今年6月8日舉辦首次夜市以來，店鋪生意明顯好轉，比平時周六的營業額度多出30%到40%，為此他也要準備比平時多30%的食材。「印象最深刻的，就是人多。之前來光顧的客人，70%是華人，如今其他族裔佔50%。」

許曉蕓和先生王梓屹（Wilson Wang）非常支持夜市的開辦，希望每月開設一次夜市，帶來人流，「很多人會嘗試新口味的食物，不僅增加生意，也能推廣我們的知名度，留下回頭客。」

金山Clement街TOP SF BBQ華裔店東許曉蕓（Ariel Xu）和先生...
金山Clement街TOP SF BBQ華裔店東許曉蕓（Ariel Xu）和先生王梓屹（Wilson Wang），希望更多舉辦夜市，帶來人流，活躍生意。（記者劉先進╱攝影）
列治文夜市今年舉辦兩次，人頭湧動。（陳詩敏辦公室供圖）
列治文夜市今年舉辦兩次，人頭湧動。（陳詩敏辦公室供圖）

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