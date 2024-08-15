全球台灣科技外交聯盟協進會(GATTD)成立 推進台灣科技外交新未來

北美台灣工程師協會（NATEA）8月11日舉辦科技外交座談會，多名矽谷灣區科技、政治、僑界領袖及知名學者到場，當天也是全球台灣科技及外交聯盟協進會（GATTD）成立大會。（主辦單位提供）

北美台灣工程師協會（NATEA）8月11日舉辦科技外交座談會，多名矽谷灣區 科技、政治、僑界領袖及知名學者到場，當天也是全球台灣科技及外交聯盟協進會（GATTD）成立大會，GATTD執行長陳彥光分享組織的目標與使命，代表著台灣科技界推動國際合作上邁出重要的一步。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、NATEA創會會長暨GATTD董事長余金榜、NATEA 總會長楊燿宏、史丹福大學胡佛研究中心研究員祁凱立（Kharis Templeman）、聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、前工研院國際公司前總經理王韶華等領袖在場支持。

楊燿宏當天介紹北美台灣工程師協會的發展歷史跟沿革。他表示，透過一系列的轉型，北美台灣工程師協會現致力推廣特殊興趣小組（Special Interest Group）以及非營利組織領導梯隊養成計畫（Leadership Pipeline），為NATEA 注入大量新的活力，其中包含2023年成立亞利桑那州工程師協會分會，加州 數位資深會員組成的GATTD小組及矽谷青少年會員組成的Junior NATEA小組，在北美逐漸成為老中青三代遊樂場（Playgrounds）。

楊燿宏表示，GATTD 特殊興趣小組成員在討論科技發展的同時，也感受到台灣在國際舞台上發展的侷限，於是覺得有必要在NATEA的平台協助下催生成立一個正式的台灣科技及外交聯盟協進會，深化與美國及其他國家科技的交流，提升台灣參加世界組織的機會。

陳彥光成為GATTD首任執行長，他分享成立組織的目的及使命。陳彥光表示，台灣有很強的科技實力，掌握全球90%高階晶片的製造，也是美國前十名貿易合作伙伴，6月台北國際電腦展受到全球極大的關注，但卻沒有辦法參與多個正式國際組織，不僅在外交上遇到困境，甚至在最近的體育活動，都不能正當代表台灣自己去參加或是幫自己代表的台灣加油。

他分析，如何利用台灣在科技上的優勢，聯合美國跟其他國家，來形成更強的結盟，突破目前的外交困境，是剛成立的GATTD想要全力促成的。陳彥光同時也宣告協進會的展望及任務，並展示「以和平鴿聯結著全世界」的會徽、及「提供全球科技聯結的平台」口號。

祁凱立同時也是胡佛研究院的台灣計畫主持人，他表達不同國家對資訊管控的不對等，造成對台灣認知作戰的空間，台灣得嚴肅面對此挑戰，台灣與美國可繼續在民主的深化上，針對遇到的困難嘗試各種解決方法，例如台灣可試著去尋找做出不受任何政府控制，卻能夠有很大的影響的產品，維基百科（Wikipedia）就是很好的例子。

隨後專題演講由王韶華分享世界科技供應鏈的演變。他表示，台灣堅實的科技實力除了大家熟知的台積電，還有很多隱形冠軍，例如量子計算等，科技產業鏈非常完整，成熟的OEM、ODM的模式能成為全球最強的後盾。

當日活動也有多位科技協會領袖參與，包括IEEE- Computer Society 前任理事長Rajiv Mathur、現任理事長Vishnu Pendyala、台灣產業科技推動協會（TITA）前理事長暨國策顧問紀國鐘、全球玉山協會理事長胡立民、矽谷台美產業科技協會（TIATA）前會長李瑩珊及現任副會長劉嘉寧等皆出席。