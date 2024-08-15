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全美亞裔總商會拜訪世界日報 全力支持僑界

記者江碩涵／柏林甘即時報導
全美亞裔總商會（National ACE）會長董繼玲(右二)8月12日拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱(中)。ACE理事陳鈞亞(右一)、全球玉山科技協會理事長胡立民(左一)及中華企業協會會長林美蓮(左二)與會。（主辦單位提供）
全美亞裔總商會（National ACE）會長董繼玲(右二)8月12日拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱(中)。ACE理事陳鈞亞(右一)、全球玉山科技協會理事長胡立民(左一)及中華企業協會會長林美蓮(左二)與會。（主辦單位提供）

全美亞裔總商會（National ACE）會長董繼玲8月12日拜會世界日報舊金山社總經理李銘濱。ACE理事陳鈞亞、全球玉山科技協會理事長胡立民及中華企業協會會長林美蓮與會。

董繼玲對世界日報長期支持ACE總商會及社區活動表示感謝，特別是傳達政府的重要訊息給僑社。董繼玲表示，尤其是新冠疫情期間，推動政府為亞裔小企業商家提供紓困資金的訊息，幫助僑商各界得以申請並獲得補助。

全美亞裔總商會是全美亞太裔三百萬商家在華府的喉舌及代表，目前共有130餘處各地及州郡商會的分會及策略夥伴。全美亞裔總商會和白宮亞太裔倡議計畫委員會（WHIAAHPI）過去兩年來，經常共同策畫經濟高峰論壇。

董繼玲8月8日剛在加州橙縣南灣加大主持第八次經濟高峰會，將聯邦資源分享給中小企業，合作官方包括美國小企業管理局（SBA）、聯邦財政部等。美國貿易代表戴琪大使、中小企業局長古斯曼及白宮總統助理森次及董繼玲共同出席，並在開幕式致詞。

2024 National ACE 亞太裔中小企業高峰會即將在聖塔克拉拉國際會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行，陳鈞亞同時也擔任峰會主席，他表示，大會非常歡迎並鼓勵各族裔中小企業商家踴躍參與。

胡立民表示，AI人工智能是未來必然新趨勢，在9月4日大會中，將特別討論，如何在中小企業的發展環節上運用AI技術的議題。

林美蓮表示，中華企業協會宗旨就是提供商機，幫助中小企業發展，現在做為全美亞裔總商會的戰略夥伴，可以得到更好的資訊回饋給協會的會員和僑社的朋友

李銘濱感謝ACE及僑領拜訪，他強調，世界日報的宗旨是為所有華裔僑社服務，對中小企業也是格外重視，全力支持橋團活動，共同推動亞裔在美國的力量。

亞裔 世界日報 白宮

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