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謎底揭曉 人氣日超Tokyo Central東灣開灣區第二家分店

編譯組╱即時報導
人氣日本超市Tokyo Central在東灣商場Bay Street Emeryville開設灣區第二家分店。 （取自Pexels）
人氣日本超市Tokyo Central在東灣商場Bay Street Emeryville開設灣區第二家分店。 （取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一頗受歡迎的日式雜貨店將於明年在東灣一家購物中心開設大型新店。

新聞指出，Tokyo Central 將在艾姆瑞維爾的Bay Street Emeryville購物中心開業。這是該連鎖店在東灣的第一家店，也是在灣區的第二家店。它將占據一幢 4萬零635 平方呎的全新建築，成為該購物中心的主力雜貨店租戶。

Tokyo Central 以日本產品、農產品和壽司等熟食而聞名。新聞稿稱，新的灣區街店還將開設一家 「高檔」、提供全方位服務的日本餐廳，有關該餐廳的更多信息尚未立即公布。今年早些時候，在Tokyo Central的一家洛杉磯店裡，食客們在一家新開的高檔壽司店等了幾個小時才吃到壽司。

本月，該公司還在橙縣的一家分店開設了手卷壽司吧。

Bay Street Emeryville購物中心近年來發生了翻天覆地的變化，包括印度餐廳 Pippal、Shake Shack 和 Flores Cocina & Bar 等眾多餐廳的開業。購物中心還建造了一個耗資 500 萬元的廣場和花園，包括一個 13呎高的水滴雕塑。

Bay Street Emeryville開發部副總裁博勒（Scott Bohrer）在公告中說：「Tokyo Central超市的加入，完成了我們團隊的願景，即為周邊社區提供一個重要的日常需求便利設施。」

Tokyo Central 的所有者，Pan Pacific Retail Management公司也在南加州經營日本著名的唐吉軻德（Don Quijote）商店、Marukai店 和 Gelson's Markets。

公司在南灣庫比蒂諾也有一家Tokyo Central超市。據公告稱，Tokyo Central 的前身為 Marukai，成立於 1965 年，是美國首批以日本為基地的國際零售商之一。

日本 灣區 加州

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