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矽谷西尼羅河病蚊今年首度2人感染 1人已死亡

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖塔克拉拉縣病媒管控中心提供免費的食蚊魚來幫忙消滅蚊子。（取自USGS網站）
聖塔克拉拉縣病媒管控中心提供免費的食蚊魚來幫忙消滅蚊子。（取自USGS網站）

聖塔克拉拉縣公共衛生局日前接到今年首次人感染西尼羅病毒的報告。兩位感染的成人中一位已經入院接受治療，目前正在家中恢復；另一位有免疫系統受損，在經歷了感染西尼羅病毒的各種症狀後2024年8月在醫院死亡。目前看來兩位感染者之間沒有關聯。出於醫療隱私保護，聖塔克拉拉縣公共健康部沒有透露更多細節。

因為兩位感染者都是聖塔克拉拉縣居民，因此病例上報到聖縣公共衛生局。但目前還沒法確定病例是否在聖塔克拉拉縣境內還是其他地方感染。聖塔克拉拉縣病媒管控中心已經在縣境內多地發現西尼羅河病毒測試呈陽性的蚊子，並且進行了定點消殺來減少成年蚊子的數量。

西尼羅河病毒是一種以蚊子為宿主的疾病，可以導致與嚴重流感類似的發熱，頭痛，身體疼痛等症狀。嚴重的病例還會有神經系統症狀，甚至導致死亡。不過多數人感染後只會有輕度或是沒有症狀，恢復也比較快。對大多數人來說，因為西尼羅病毒而重病的風險很低。不過值得關注的是，60歲以上人群和有其他疾病的人病倒和罹患並發症的機會會更高。

降低感染西尼羅病毒的風險，最要緊的就是要去除蚊子孽生的死水。不妨每周定期檢查住宅周圍是否有積水。花盆、寵物飯盆、水桶和廢舊輪胎都有可能是積水的地方。定期清理雨水槽讓水流暢通也很重要。

還要注意修理漏水的水龍頭和壞掉的噴淋頭，避免給草坪和植物過度澆水。確保紗門紗窗狀況良好沒有破洞、撕壞或是變鬆垮。確保游泳池水量足夠保證正常循環和過濾。

還可以向病媒管控中心申請免費的食蚊魚來幫忙消滅蚊子。申請網址是https://vector.santaclaracounty.gov/services/request-free-mosquitofish。

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