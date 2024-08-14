解析賀錦麗演講 2個發音特征顯示身分和經歷

柏克萊加大語言學代理副教授霍利迪表示，民主黨總統候選人賀錦麗（圖）的演講和說話方式，揭示她的身分，反映個人經歷。 （記者劉先進╱攝影）

總統候選人賀錦麗 、川普的辯論定於9月10日舉行。柏克萊加大語言學代理副教授霍利迪（Nicole Holliday）在校報一篇文章中表示，民主黨總統候選人賀錦麗的演講和說話方式，揭示她的身分，反映個人經歷。比如她的元音移位體現加州 血統。她的一些用詞則是典型的非裔 英語。

霍利迪花頗多時間研究賀錦麗的講話風格，並在TikTok上專門分析其語氣、風格和辭彙選擇的科學性，在網上收穫大量點讚。她說，對聲音和肢體語言如何影響一個人的說話風格非常感興趣，也研究過歐巴馬的說話風格。「政客是研究這個問題的最佳對象。因為你知道他們的動機是什麼。他們想當選或爭取選民，或者想賺錢。」

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霍利迪表示，個人根據目標改變說話方式並非政客專利，不應被視為不真誠。普通人從工作場所到家中，都會改變語氣和用詞。

賀錦麗和灣區頗有淵源，出生在屋崙，歷任舊金山地檢長、聯邦參議員和副總統。霍利迪說，當人們在語言學文獻中描述加州獨特的地理特徵時，關注的重點之一，就是加州元音移位（California vowel shift），即後元音向前移動，賀錦麗也是如此。她不會說「cool」，而是說「kewl」。她不說「goat」，而說「gewt」，舌頭伸得很長。這也是美國正在發生的變化。很多年輕人，即使在中西部，也會這樣把後元音發得很長。但這始於加州。

另一個有趣的現象是，賀錦麗的低後元音很獨特，而大多數加州人則不是這樣。比如，類似cot和「caught」這樣的詞，對於俄亥俄州的人來說，是一樣的。但對賀錦麗來說，發音略有不同，比預期的要高。「這是一種有趣的相互作用，因為她是來自加州的非裔女性有關。」

霍利迪說，她分析過賀錦麗作為2020年總統初選候選人時的辯論演講。當她談論與個人經歷有關的事情時，特別是關於種族或移民的話題，使用的語調更像非裔的魅力風格，聽起來類似歐巴馬。 當她談論經濟、槍枝管制或氣候等問題時，語氣更典型、更普通，是一種白人政客風格。在這種情況下，她並不是針對不同的聽眾講話，因為她只是在參加同一場辯論。

霍利迪表示，賀錦麗偶爾會策略性地使用一些隨意的辭彙，使用非裔英語句法變量的偽裝形式（camouflaged forms of African American English morphosyntactic variables）。她偶爾會使用「gotta」這樣的詞。有一段時間，當賀錦麗討論川普時，她在襯衫上寫著「這傢伙得離開」（dude gotta go）。