都布林華裔市長候選人胡欣：數據驅動 預防犯罪 增強公共安全

都布林市議員胡欣（左二）競選市長，得到州財務長馬世雲（右二）、前州議員朱感生（左一）背書。（胡欣供圖）

正在競選東灣都布林（Dublin）市長的華裔 市議員胡欣（Sherry Hu）13日說，灣區知名歌手許哥最近成功為她舉行籌款演唱會，反響強烈。她希望增強警力，採用數據驅動戰略，分析犯罪趨勢，升級城市攝像頭和車牌閱讀器系統，讓社區參與鄰里互助計畫，防止犯罪，增強公共安全。並吸引AI和生物技術企業落戶市內，增強城市發展源動力。

胡欣是一代移民，在內布拉斯加大學林肯分校拿到建築工程博士學位，在該校擔任助理教授。在綠色建築和環境可持續性領域工作。參與創辦一家物聯網公司和教育諮詢公司。2020年成功當選為都布林歷史上首個華裔市議員。

在11日晚歌手許哥為胡欣競選市長的籌款演唱會上，120人到場。州財務長馬世雲(Fiona Ma)，前州議員朱感生（Kansen Chu）和佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）到場背書。

馬世雲說，胡欣曾擔任註冊會計師，運營公司，是公共服務召喚她參與競選，並非父母所望。「我們需要更多的人站出來競選公職，代表社區。當發生仇亞事件時，有自己的領導者發出聲音，與他人結盟。今天我很高興胡欣如此自信。她在前四年的工作中表現出色，想競選更高的職位。希望每一個人都能投票，每一票都關鍵。」

胡欣說，市內的主要出入口和高速路口路口有安裝攝像頭和車牌閱讀器。但她希望升級設備。並推動在市內第二高中也安裝攝像頭和閱讀器。讓政府使用數據分析，確定哪些路段和時間是犯罪高發區，擊中分配警力解決。針對事故高發路段，採取路口安全措施。「也希望能有更多撥款，僱更多交通協調員，讓上下學的孩子們，經過路口更安全。」

胡欣說，都布林人口7萬2000人，按通常1%的比例，需72個警員。目前全市警力接近70人。若上任市長，希望更加合理的增加警力，有效的打擊犯罪黑點。比如市內曾經有一家假髮店產品昂貴，數年內被入室偷竊15次，店東損失慘重，保費狂飆。

胡欣本人是社區安全大使，也期望推動鄰裡守望計畫和商業守望計畫（Neighborhood & Business Watch）。鼓勵民眾互相幫助，分享增強安全訊息，與警員共用拍攝到的犯罪作案現場視頻，依靠民間力量增強治安，讓犯罪無所遁形。

胡欣說，市內新成立經濟開發區域，佔地180畝。目標是引進高科技公司、生物技術公司落地。她近年已經帶領數批華人企業家拜訪，推動他們生根。她更期待利用自己的人脈，加強美中貿易聯繫，吸引優秀中國企業家落戶，也推動初創企業做大做強。

胡欣說，都布林亞裔 人口佔比60%，催生新需求。如市內亞裔羽毛球愛好者數次找她，提及租賃羽毛球館價格不菲，且一位難求。也有長者表示，在下雨天難以找到公共場所跳廣場舞。

胡欣對此有數個思路緩解。她表示，市內高中有多用途建築，可以和學區 協商，畫作羽毛球場所共享使用。又或者，市中心住宅區中心可能要新建小學和中學，市府可協商運作，與學區合資建球館，共同分享。此外，還可以考慮政府畫撥土地，與民間出資建球館。「創新思維，擴大年輕人和長者項目，加強公園和道路建設，讓城市的服務更有效率，更經濟實惠。」