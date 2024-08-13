中山大學百年校慶 灣區舉行

活動現場頒發海外校友團結奮進獎。（記者劉先進╱攝影）

「山高水長，根深葉茂。上下求索，海納百川」。慶祝孫中山先生創辦中山大學100周年暨中山大學北加 州校友會成立20周年活動近日在密爾比達舉行。

校友聯網董事長陳懷生、中山大學副校長謝湜、中國駐舊金山總領館參贊向明燦、北加州華人文化體育協會執行長李競芬、美國北加州高校校友會聯合會會長王京、校友辦主任黃瑞敏、校友聯網會長鐘晨瀟等出席。

中山大學副校長謝湜說，學校歷史悠久，和哈佛大學、加州大學 等36所名校展開機器人研發等多方面的科研合作，為中美開展學術交流做出貢獻。1980年，時任校長李嘉人就作為建國30年來美中建交之後國內高校首批代表之一，訪問美國。1997年諾貝爾經濟學獎獲得者、史丹福大學 知名經濟學教授斯科爾斯教授(Myron S. Scholes)最近也受聘為中山大學名譽教授。

他說，中大北加州的校友們一直胸懷祖國，關心故土發展。他們秉持中華民族吃苦耐勞、艱苦奮鬥的傳統，積極擴展自身事業，努力融入當地社區，為美國地區的經濟發展、社會進步和多元文化發展發揮了積極的作用。希望藉助校友力量，和美國高校合作，進一步實現務實合作和交流。