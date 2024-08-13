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開學在即 聖縣測汙水 新冠病毒數居高不下

記者孫愛薇／聖荷西報導
聖塔克拉拉縣汙水病毒濃度監測，縣內的四處監測地點，皆為「高」濃度來示警。（截圖自聖縣衛生局官網）
聖塔克拉拉縣汙水病毒濃度監測，縣內的四處監測地點，皆為「高」濃度來示警。（截圖自聖縣衛生局官網）

聖塔克拉拉縣監測汙水中新冠病毒濃度，自入夏以來急遽升高。當局推測社區新冠感染數迅速上升，病毒在汙水中濃度截至12日仍全數顯示「高」示警。面對即將到來的開學日，家長與學區皆因應準備。

據聖塔克拉拉縣汙水病毒監測，縣內的四處監測地點，聖荷西、桑尼維爾、 巴洛阿圖、吉爾洛（Gilroy），皆為「高」濃度來示警，其中又以聖荷西的數據最高，甚至為疫情爆發以來監控的第二高數據。數據顯示從6月開始陡升，直到8月仍舊處於示警狀況，有別於2023年夏季多數僅有病毒濃度「中」的示警。

居住在南灣的黃太太育有一名準備上小學的幼兒。她提到由於小孩在新冠疫情間得到一次新冠，接著有容易咳嗽的後遺症，小孩遇到花粉過敏也容易咳嗽。一但咳嗽就測一次新冠試劑，避免錯失用藥時機。對於開學後，她準備讓小孩出入公共場所一定要配戴口罩、隨時做消毒動作，並注意小孩的睡眠與運動，增強抵抗力。

由於夏季飆高的新冠感染人數，為了減緩開學後感染人數的上升，不少學區也採取措施因應。洛斯蓋圖聯合學區（Los Gatos Union School District）日前前發出公告，學區提供註冊學區的家庭以及學區員工免費領取新冠試劑，。可到規定時間內到學區辦公室領取。學區強調新冠測試並非入學的條件，但仍強烈建議家長可在開學前對小孩做新冠測試。

根據聖塔克拉拉縣對各級學校的防疫指南，感染到新冠病毒的學生，在未服用藥物的情況下，24小時內仍無發燒，身體症狀有所改善，可以參與日常活動，便可返回學校或是托兒所。僅建議學童返校後，配戴口罩五天，避免傳染給其他學生。

黃太太領取學區發送的新冠測試劑，建議學童入學前先完成新冠檢測。（受訪者提供）
黃太太領取學區發送的新冠測試劑，建議學童入學前先完成新冠檢測。（受訪者提供）

學區 疫情 口罩

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