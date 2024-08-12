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灣區桌球（乒乓球）運動全美領先 老少咸宜受歡迎

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
桌球（乒乓球）運動老少咸宜在灣區廣受歡迎 。（受訪者提供）
桌球（乒乓球）運動老少咸宜在灣區廣受歡迎 。（受訪者提供）

剛剛結束的巴黎奧運會上，美國桌球（乒乓球）隊有四名選手都來自灣區。目前整個灣區各類乒乓球俱樂部已經近20家，從專業到休閒性質，或是專業和休閒兼顧的都有。各俱樂部的教練也不乏此前各國國家隊教練或選手。參與的人群從黃口小兒到耄耋老人，不分性別，族裔都有。

灣區最富盛名的888桌球俱樂部位於柏林甘，目前在冊會員超過400人，是目前北美最大的桌球俱樂部。本次巴黎奧運會的美國桌球男隊選手賈哈（Kanak Jha)和女隊選手宋家瑜（Rachel Sung)都來自這裡。美國桌球隊前往巴黎賽場之前集訓的2個月也是在這裡度過。

據俱樂部經理達塔（Dido Dutta)介紹，桌球運動在灣區正越來越流行。究其原因，他認為是因為桌球是一項比較安全也適宜全年進行的運動。疫情期間的居家防疫，也推廣了這項運動的普及。他說，自己在到訪的家庭中70%都有桌球台。此外，桌球有利於鍛鍊集中注意力和意志力，運動強度適中。很多醫生會給帕金森氏病人開方子，讓他們參加桌球運動。

南灣一家桌球俱樂部負責人姜海波表示，桌球運動很受小朋友歡迎。現在該俱樂部的家長群組就有近300人。而且不同於傳統印象中只有東亞族裔家庭會送小孩來學桌球，大概有50%的學員都是來自除東亞地區以外的族裔。

888桌球俱樂部的經理達塔表示，在人口大國印度，桌球運動也非常流行。他自己移民美國之前就是印度頂尖的桌球選手。目前美國國家男隊的選手賈哈還有那萊西（Naresh)兄弟，都是來自該俱樂部的印度裔選手。

寇磊（Kou Lei)是南灣另一家桌球俱樂部的負責人。到2017年他的排名都是世界前20位，並曾經代表烏克蘭參加北京奧運會。因為一直參加高水平的競技，他開始一直專注於高水平的教學。不過近來感受到灣區桌球運動的熱潮，考慮增加面向普通人群的教學。

桌球俱樂部部的負責人姜海波表示，大概有50%的學員都是來自除東亞地區以外的族裔。...
桌球俱樂部部的負責人姜海波表示，大概有50%的學員都是來自除東亞地區以外的族裔。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 巴黎奧運 印度

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