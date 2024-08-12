夏季新冠案例激增 灣區疫苗短缺

目前許多CVS分店仍有疫苗，但是已無法補充庫存，正等候新疫苗運送抵達。（記者孫愛薇╱攝影）

舊金山灣區 在夏季以來新冠病例激增，新冠疫苗 卻遇到短缺狀況。據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，這次遭遇的新冠疫苗短缺來自於新舊疫苗的交界期。2023到2024年的疫苗已屆過期，但2024 到2025年的疫苗仍未到達倉庫，無法為各分店或診所的疫苗需求做庫存的補充。

零售藥局Rite Aid向國家廣播公司灣區表示，目前所提供的新冠疫苗供應有限，主要因目前店內庫存的疫苗劑量即將過期，正在等候2024到2025年的新配方疫苗到來，新一批的疫苗預估在9月左右到貨。藥局CVS也同樣表示，目前許多分店仍有疫苗，但已無法補充庫存，正等候新疫苗送達。

北加州凱瑟醫院（Kaiser Permanente）則指出，供應已幾乎到底，並表示在新疫苗到達前，某些年齡區段將無法接種疫苗。凱瑟發布公告稱：「由於2023-24年新冠疫苗供應有限，在夏季餘下的時間，將不會為某些或全部年齡組別提供常規新冠疫苗接種，具體實施將取決於服務地區。當2024-2025年的新冠疫苗在9月可用時，將恢復為所有推薦的年齡組別接種疫苗。」

在公告中並有提到，新的新冠疫苗，預計將提供對目前流行新冠病毒株的額外保護。

舊金山加大（UCSF）的傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）接受國家廣播公司灣區採訪時表示，這波新冠KP.3.1.1變異株來得猝不及防。這種變體並不比其他變體更致命，但傳播性更強。

他說：「去年，社區中65歲以上的長者，許多人都接種了疫苗。然而過去的一年，接種疫苗的人卻不多，因此當夏季病例增多時，許多人急於接種疫苗。」