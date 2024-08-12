台裔居民努力防疫 四年未染新冠 躲不過夏季新冠爆發

Alicia認為，戴口罩是防疫的關鍵之一，如小孩能接受戴口罩，在上學、人多的地方、室內空間都可戴上口罩。（記者孫愛薇╱攝影）

入夏以來，灣區新冠感染數急遽上升，不少華人家庭表示受到感染。症況雖較輕微，但仍有發高燒、失去嗅覺味覺以及咳嗽不斷等症況。即便新冠疫情 已解封，還有家庭仍繼續努力防疫 ，從新冠爆發以來從未感染過，卻在這波夏季爆發也受感染。

居住東灣的台裔居民Alicia表示，全家從新冠疫情以來，一直積極努力防疫，解封以後也沒有過於鬆懈，「該戴口罩 的地方都會戴口罩。如果看到人多，我們都會避開」，卻在這波夏季新冠爆發中，還是被傳染，「我們家躲了四年，沒躲過這波」。

Alicia的小孩在7月底開始發高燒，一連反覆高燒三天，沒有其他的症況。接著換Alicia發燒，連燒三天全身無力，並且喪失嗅覺，全家都遭到傳染。在家隔離兩周，等到完全新冠測試為陰性才出門和朋友見面。

經過這次的新冠經驗後，Alicia指出，家中第一位發病的人是小孩，懷疑受到玩伴傳染。她表示，戴口罩是防疫的關鍵之一，如小孩能接受戴口罩，在上學、人多的地方、室內空間都可以戴上口罩，並小朋友勤洗手，及不搓揉眼睛，可避免許多被傳染的機會。

第二次感染新冠的台裔居民Angela表示，在2022年第一次得到新冠，當時症狀比較強烈，不僅發燒與全身無力，咳嗽更是嚴重，聲音一個月後才好。有打過新冠疫苗以及疫苗加強劑的她，這次8月得到仍舊有發燒、喉嚨痛、咳嗽、全身無力的症狀，情狀相較好一些，但仍舊不太舒服，並且家中兩位小孩都受到感染。

Angela懷疑小孩是在夏令營中被傳染，雖然有給孩子們戴口罩去上夏令營，但和同學遊玩時，仍可能被傳染到新冠，非常難防範。