南灣社團聲援台灣加入聯合國 立法委莊瑞雄站台支持

為聲援台灣加入聯合國，南灣7個台僑社團聯合召開記者會，闡明台灣應該加入聯合國的原因。（記者李宗敏 / 攝影）

第79屆聯合國 大會將於9月1在紐約開幕， 眾所周知的原因，台灣依然被拒於門外。為聲援台灣加入聯合國，南灣七個台僑社團：台灣論壇、舊金山灣區信賴台灣之友會、北加州 南灣台灣同鄉會、北美洲台灣人教授協會北加 州分會、聖荷西急難救助協會、台中-庫比蒂諾友誼城市協會、北加州台灣文化體育協會，8月10日聯合在金山灣區僑教中心舉行記者會，闡明台灣應加入聯合國原因。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、僑教中心主任莊雅淑，各僑領及遠道而來的台灣立法委員莊瑞雄共同出席。

朱永昌表示，聯合國和旗下組織及公約仍然是世界重要對話的平台之一，參與聯合國是台灣政府的重要政策，也是台灣人民全體的意願，但在中國的政治干預下，不僅台灣不能參加聯合國，台灣記者採訪無法登記，甚至持台灣護照都不被允許進入聯合國大樓參觀。

他說，這是不公平的，並違反了聯合國會籍普遍化的原則。中華人民共和國將聯合國大會第2758號決議曲解為中國代表台灣，但事實上該決議中並未提及台灣，中共也從未統治過台灣，「我們堅持中華民國台灣是一個主權獨立的國家，只有台灣民選的政府才能夠代表2350萬人民在國際舞臺上發聲。」

朱永昌說，台灣在民主制度、經濟、高科技、醫療等領域的領先都足以證明台灣有能力為世界作出貢獻。台灣無法加入聯合國是錯誤也是損失。希望世界各國支持台灣加入聯合國和相關組織，也呼籲聯合國和相關組織能夠放下政治干預，接納台灣成為一員，讓台灣有機會做出貢獻。

莊瑞雄感謝海外社團在台灣加入國際組織的路上打拼，並稱台灣政府也從未缺席。他本人正在利用立法院休會期間四處奔走，進行國會外交。以這種方式讓世界看見台灣，在各國國會建立友誼，以獲得更多支持。

莊瑞雄說，每年5月世界衛生大會、8月聯合國大會，從政府、國會到民間都在為台灣發聲。雖然屢戰屢敗，但屢敗屢戰，從未氣餒。同時這幾十年在國內的打拼和海外海外的努力下，這些年台灣的能見度增加，在國際舞台上發光發亮，對科技業的貢獻全世界有目共睹。無論中國如何打壓，環境對台灣多麼不利，都不會讓台灣喪失壯大自己、為國際社會做貢獻的決心。

莊雅淑指出，中國在亞太地區製造爭端，與聯合國憲章中的「希望透過和平方式解決國際爭端」嚴重不符。台灣除了在半導體供應鏈佔有重要地位。其地理位置也尤為重要。全世界半熟貨櫃要進入台灣海峽，任何衝突都會影響世界經濟發展，造成經濟災難。台灣希望協助世界，將台灣排除在外是給世界造成損失，因為氣候變遷、疫情復甦、永續發展等議題需要各國參與。台灣參與聯合國有助於全球和平， 呼籲世界一起守護台灣民主，守護全球和平發展。