谷歌元老、前YouTube執行長沃潔斯基癌逝 生平介紹

谷歌元老、前YouTube執行長沃潔斯基9日癌逝。（美聯社）

前YouTube 執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的丈夫9日深夜在臉書上證實，在與癌症抗爭兩年後，沃潔斯基不敵病魔去世，享年56歲。

沃潔斯基丈夫特羅伯（Dennis Troper）寫道：「與我結縭26載的妻子、我們五個孩子的母親，在罹患非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）兩年後的今天離開了我們。蘇珊（沃潔斯基）不僅是我一生中最好的朋友和伴侶，也是一位傑出人才、一位慈愛的母親和許多親愛的朋友，她對我們的家庭和世界的影響是無可計量的。我們感到心碎，但很感恩與她共度的時光。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，在谷歌 創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）於1998年創業後不久，沃潔斯基就開始和他們合作，她將她位於蒙洛公園市（Menlo Park）住家的車庫租給他們。佩吉和布林花了五個月的時間，在這個車庫裡改進了他們的搜尋引擎，然後才搬到正式的辦公室。佩吉和布林後來也說服了沃潔斯基加入他們的創業行列。

在谷歌任職的25個年頭裡，沃潔斯基負責公司的行銷工作。在成為YouTube執行長之前，她協助製作了搜尋引擎的圖像、影片和圖書的搜尋工具。

谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）也在社群媒體上公布了沃潔斯基去世的消息，稱「對失去親愛的朋友感到難以言喻的悲痛」。

皮采說：「她和其他人一樣，都是谷歌歷史核心的一部分，很難想像一個沒有她的世界。她是一位很棒的人、領導者和朋友，對世界產生了巨大的影響。我們會非常想念她，在此對其家人致上慰問。安息吧，蘇珊。」

在執掌YouTube的九年間，沃潔斯基強調內容以教育、音樂和遊戲為主，並加強政策限制影片中的仇恨言論和暴力極端主義。

沃潔斯基於1968年7月5日出生於聖塔克拉拉縣，是家中長女，父親是史丹福大學著名的物理學家，母親是教育家和記者。沃潔斯基畢業於巴洛阿圖甘恩高中（Gunn High School），分別在洛杉磯加大、聖塔克魯茲加大和哈佛大學就讀過。曾任谷歌副總裁的她2012年被富比士（Forbes）評為「全球100名最有權勢的女性」之一。

在加入谷歌之前，沃潔斯基在英特爾從事行銷工作，並曾在Bain & Co. 和 R.B. Webber & Co. 擔任管理顧問。

沃潔斯基最後的時光過得並不平靜，在去世六個月前，她19歲的兒子馬可（Marco Troper）因為藥物過量意外，被發現陳屍在柏克萊加大 宿舍中。根據驗屍報告，馬可體內含有高濃度的Xanax、古柯鹼、安非他命和羥嗪（hydroxyzine）。