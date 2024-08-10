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7-11日式蛋沙拉三明治灣區開賣 即將有照燒雞肉飯糰

編譯廖宜怡╱即時報導
灣區7-Eleven便利商店開始販售日式鮮奶吐司雞蛋沙拉三明治，後續會推出更多日式食品。（社群網路截圖）
灣區7-Eleven便利商店開始販售日式鮮奶吐司雞蛋沙拉三明治，後續會推出更多日式食品。（社群網路截圖）

一種高人氣三明治終於從日本的7-Eleven來到灣區了！

今年夏季稍早，7-Eleven宣布將在美國推出一些深受消費者喜愛的日式食品，但沒有說明會在哪些地區或何時推出。但最近有網紅發現，南加州橙縣的7-Eleven已開始販售日式鮮奶吐司雞蛋沙拉三明治。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）6日詢問7-Eleven關於此事。7-Eleven發言人拒絕透露是否也會在北加州推出日式食品，只表示未來還會陸續在美國推出照燒雞肉飯糰、味噌拉麵和甜辣香脆雞翅。

不過，有民眾7日在位於舊金山聯合廣場的一家7-Eleven發現了新上市的日式雞蛋沙拉三明治。員工表示，這些三明治是6日才上架的。除了三明治，目前沒有提供其他新日式商品。此外，屋崙兩家7-Eleven也被人發現有賣日式雞蛋沙拉三明治。

然而，美國7-Eleven賣的日式雞蛋沙拉三明治和日本版本並不完全相同。紀事報指出，標準的日式雞蛋沙拉三明治的麵包皮都被非常整齊地切除。美國用的雖然也是鮮奶吐司，但保留了麵包皮，充其量只能算是美式雞蛋沙拉三明治的升級版。

7-Eleven證實，鮮奶吐司雞蛋沙拉三明治是美國計畫推出的新日式商品中的其中一項。截至上個月，全美國7-Eleven販售的雞蛋沙拉、鮪魚和雞肉三明治均已改用鮮奶吐司製作。

在價格方面，舊金山的日式雞蛋沙拉三明治目前每份售價為5.29元，南加州則為5.99元。

美國7-Eleven發出聲明：「7-Eleven, Inc.與日本7-Eleven向來合作密切，會彼此分享經驗和經營之道，包括與相同的生鮮食品製造商和福利社合作推出新產品。我們不斷改進商品的新鮮食品種類，為不同地區量身定製產品，以滿足各地顧客的需求和喜好。」

7-Eleven是日本飲食文化不可或缺的一部分，雖然這家連鎖便利商店創辦於美國德州，但自2005年以來一直由一家日本公司擁有。

日本7-Eleven總裁暨執行長井阪隆一（Ryuichi Isaka）希望在美國複製其成功的日本模式。他6月時對彭博社（Bloomberg）說：「我們認為，我們需要改變商業模式，從依賴販售汽油和香菸的模式，轉變為顧客根據我們的產品選擇我們的模式，而轉變的關鍵就在於新鮮食品。」

事實上，今年3月，網路上瘋傳舊金山一家7-Eleven推出日式飯糰，後來發現，這只是一位當地藝術家為了展現「在美國獲得日式便利食品人們會有多興奮」的手法。

雞蛋 日本 舊金山

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