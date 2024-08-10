違建屋發霉、電線危險 舊金山房東被起訴

舊金山市府律師邱信福對一名房東提起訴訟，指控他非法將一棟獨戶住宅改建成五套公寓，每月收取租金9300元，讓15人擠在非法且不安全的居住條件中。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）對一名房東 提起訴訟，指控他非法將一棟獨立屋改建成五套公寓，每月收取租金 9300元，讓15人擠在非法且不安全的居住條件中。比如電線危險，缺乏煙霧探測器，浴室發霉。過去十年，該房產成為建築檢查局19項投訴的目標，其中13項尚未結案。

房東桑切斯（Rafael Garcia Sanchez）的房屋位於舊金山灣景區Oakdale大街1465號。早在2014年，多個市政部門就曾因房屋的健康、安全和建築違規問題而發出過違規通知。

該房產是一棟獨立屋，經授權只可容納一個居住單元。儘管如此，房主卻讓15名租戶入住且收取租金，其中包含12名成年人和3名未成年人。這些租戶居住在其單元內未經許可的房間，和另外四個未經許可的單元內。房主每月從這些未經許可的房間和單元中，收取的租金從800到2000元之間，總租金收入每月約9300元。

市政府對該房產的檢查還發現了頗多問題，比如，未經批准的危險電線、管道問題、缺少必要的煙霧和一氧化碳探測器，屋內有蟲害和糞便、臥室和浴室發霉、緊急出口受阻、電器安裝不當、缺少必要的照明和通風、廚房和浴室未經許可，設施普遍破舊，可能違反法規的問題。

雖然業主在過去幾年中取消了一些違規通知，但目前仍有13項嚴重違反健康和衛生、不安全條件和無證施工的傳票和罰單尚未撤銷。未決罰單包括，規畫委員會針對未經授權的集體住房發出的兩張罰單，公共衛生局針對蟲害和黴菌生長發出的三張罰單，建築檢查局針對授權單位發出的八張罰單，以及「未提供煙霧和一氧化碳探測器、蟲害、黴菌生長、電線故障和無許可證施工等其他違規行為」。

桑切斯在2015年以59.9萬元價格買下這處房產，當時已經有非法住宅單元和違反衛生法規的違規行為懸而未決。目前還無法聯繫到桑切斯發表評論。

市政府在訴訟中稱，被告製造了公害，並通過向居住在非法和不安全單元中的租戶收取租金牟利。此外，市政府還聲稱業主違反了州住房法、多項市政法規和加州不公平競爭法。市政府正在尋求罰款、費用和禁令救濟，以糾正該房產的違規行為。

邱信福說，在這種情況下，貪婪壓倒基本的人性，犧牲了租戶的利益。房東有責任為租戶提供一個安全、健康的居住環境。但這位業主創造的條件是非法的、危險的，而且絕對是惡劣的。市府律師提起訴訟是為了追究責任，並解決該物業存在的諸多健康和安全問題。