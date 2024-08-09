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碎成700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

周末有英仙座流星雨 北加灣區好幾個觀測點快筆記下來

記者徐蓓蓓／舊金山即時報導
英仙座流星雨是每年最值得期待的流星雨之一，每小時通常可以看到100顆以上的流星。(取自Unsplash)
英仙座流星雨是每年最值得期待的流星雨之一，每小時通常可以看到100顆以上的流星。(取自Unsplash)

11日（周日）起到13日（周二），是今年觀賞英仙座流星雨的最佳時期。英仙座流星雨是每年最值得期待的流星雨之一，每小時通常可以看到100顆以上的流星。最佳的觀測時段是晴朗天氣下黎明之前天空最暗的時段，不過在午夜、月落和黎明時分也都清晰可見。

觀測流星雨的最佳地點是暗夜星空，但城市密集地區因為光線汙染嚴重，很難找到合適的地點。通常國家公園、森林和鄉村地帶會比較利於觀測。著名的尖峰國家公園、約書亞樹國家公園、死亡谷國家公園和西拉-內華達山脈都是擁有暗夜星空的地點。舊金山灣區而言，北灣相對比較多連綿的鄉村地帶，但來自沿海的霧氣也有可能影響到觀測。

灣區推薦的觀測地點包括：北灣的Bodega Bay、Point Reyes National Seashore；半島的Skyline Boulevard、Montara Beach，Pescadero；東灣的Mount Diablo、Sunol Regional Wilderness、Tilden Park；以及南灣的Henry Coe State Park。

南灣天文愛好者郭先生提醒，出行前最好查閱公園開放時間和要求。例如Skyline Boulevard附近的Monte Bello公園就是不錯的觀測點。但公園在晚上關門，只有半山一處停車場開放，並且需要事先申請許可才可以停車。出門前看好天氣預報也很重要，他上一次出門觀星，停車證也申請好，可是當天雲層很厚，就完全無法觀測。

觀賞流星雨通常都要在野外幾個鐘頭，穿得保暖很重要，最好戴上躺椅和毯子方便休息。準備好觀星後，就不要再看手機或其他光源，讓眼睛有20到30分鐘時間適應黑暗的環境。然後看向東北方向的天空，應該就可以看到英仙座。

如果對星座不熟悉的話，也可以考慮下載觀星應用，可以直接在應用中輸入星座名稱，會有箭頭指引在夜空中找到正確的位置。

灣區 Boulevard 約書亞樹國家公園

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