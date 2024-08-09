NBA兩球星 啟動屋崙XChange計畫 500萬津貼推動創業

NBA兩大球星布朗（左一）、基德（右一）和Oakstop創始人帕勒姆（左二）、波士頓交流計畫負責人Riz Shah（右二）一起啟動此次的Oakland XChange計畫。（記者劉先進╱攝影）

柏克萊加大 兩位校友、NBA波士頓 塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）和達拉斯獨行俠教頭基德（Jason Kidd）等9日舉行記者會，發布屋崙 交流計畫（Oakland XChange），與利用商業地產提供辦公空間的組織Oakstop合作，希望為屋崙帶來世代財富積累解決方案，促進文化創新。其中重點是，利用共用商業地產為得不到充分服務的社區賦權，為創業者提供津貼，與其他資本提供者建立合作，並接受柏克萊加大和史丹福商學院的商業教育，為投資和創新創造管道，持續壯大。

屋崙交流計畫，是在波士頓交流計畫（Boston XChange）基礎上成立的。波士頓的倡議希望，將黑人華爾街（Black Wall Street）引入波士頓。當地希望通過投資房地產，為企業家提供支持、資源和計畫，為歷史上被邊緣化的社區創造50億的收入。XChange計畫的核心，將創建並展示可擴展、可重複的共用房地產所有權和影響力投資模式，以促進服務不足社區成員的資產建設，這些模式可在全國範圍內採用。他們將吸引職業運動員、商界領袖、慈善家和有影響力的人士參與其中，以縮小貧富差距。

波士頓計畫中，為創業者提供高達10萬的資助、工作和創客空間，以及價值超過15萬的商業服務。波士頓和屋崙兩地計畫，還與當地大學合作，加強對參與者的商業教育，並將大學資源整合到XChange所在地。比如，屋崙正在與柏克萊加大哈斯商學院和史丹福商學院合作。

非營利機構Oakstop創始人兼執行長帕勒姆（Trevor Parham）表示，將購置房地產資產，通過擁有這些資產，可以大大降低空間成本。「我們能繼續投資這些空間，永久留在社區中。」

他說，屋崙計畫的一個重點，是為創業者提供津貼，使他們能夠通過計畫，也與其他資本提供者建立專門的合作夥伴關係，從而獲取資金茁壯成長。預計初始資金和波士頓一樣，有500萬。

布朗說，屋崙地區對於他來說是第二個家，他在周邊的柏克萊加大上學，屋崙貧富差距也在加大，但本地有著豐富的歷史和傳統、創業精神、商業、團結和組織。所以決定啟動類似計畫，「把資源還給我們的社區，讓他們有機會。」他說，因為缺乏機會，暴力和犯罪會蔓延，而創造機會和資源，有望產生涓滴效應。

基德是屋崙土生土長的球星，熱心慈善，曾投資建設屋崙的Willie Keyes娛樂中心。他執掌的獨行俠在今年總冠軍賽中不敵布朗領銜的塞爾蒂克。他表示，真正的冠軍，不僅在場上，也在於場下工作，「能夠教人們如何經營企業、如何發展企業以及如何創業。」