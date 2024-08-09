築夢海外探索學堂 BeyondTOP 8/23辦全天線上學習營

築夢海外探索學堂，BeyondTOP將於8月23日辦全天線上學習營。(主辦單位提供)

BeyondTOP與在北美深耕已久的Career Taiwan USA Association (台灣青年美國職涯發展協會careertaiwanusa.org)共同合作，將於美國西岸時間8月23日晚上7時至隔日凌晨12時30分（台灣時間8月24日上午10時至下午3時30分）舉辦全天線上學習營，以 「探索海外市場與職場機會」為主題，邀請到美國銀行（Bank of America）事業群總裁 Daniel Chan和聯發科（MediaTek）策略性技術探索平台處長Gary Chiu擔任本次活動演講者。

活動也有其他產業多位業師參與，包括環球集團（NBCUniversal）客群行銷經理Isabelle Chiang、西門子能源（Siemens Gamesa REnewable Energy）Portfolio Analysis Solution Lead Hubert Hsiao以及 InfoTech Research資深業務總監Sherry Wu、A Woolpert Company建築設計專案經理 Selina Lo等。

內容涵蓋從市場趨勢到個人職場技能提升的多元議題，並由多位業界專家分享他們的見解與經驗，幫助學員了解海外的職場動態，提升職場技能，並透過專業活動建立重要的產業人脈。主題包含美國就業 市場的全貌、如何透過不同途徑前往海外學習和工作、實際案例探討如何將軟實力轉化為不可替代的硬實力等。報名連結：報名連結現已開放：https://www.accupass.com/event/2407282331263117167610。

非營利團體BeyondTOP是由一群在台灣海外留學及工作人士組成，致力於為學生和專業人士提供接軌國際社群機會，打造個人培育和專業成長的平台，並落實學員知識共享和社會回饋的機制。透過精心設計的學習社群和國際導師制度，點燃學員探索自我的好奇心，為學員敞開通往國際的大門，使其在台灣及世界發揮實質影響力，讓世界看見台灣。

BeyondTOP提供學員一對一的諮詢服務，深入了解目前在台或在美國的學生對於在北美求職的需求，如英文簡歷健檢、出國職涯諮詢、國際面試技巧以及如何善用工具讓機會主動找上門。並在去年活動與美國在台協會（AIT ）共同主講論壇講座，獲得熱烈回響。