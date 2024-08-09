台大校友會「醫學饗宴」邀請重磅人物演講健康話題

現任台大校長陳文章到場祝賀並致詞。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 台大校友會和玉山科技協會日前在庫比蒂諾昆蘭社區中心共同主辦「醫學饗宴」活動，請到台灣醫學界重磅人物到訪矽谷 ，演講健康話題。現任台大校長陳文章到場祝賀並致詞。台大校友300百多人現場聆聽了演講。本次活動獲得了國家科學及技術委員會以及華航的贊助。

本次活動的主講人包括台大前校長楊泮池、台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、台大神經外科醫師黃博浩。倪衍玄的演講題目是「益生菌的發展與應用」。吳明賢的演講題目是「後疫情時代醫療的挑戰與機會」。黃博浩的演講題目是「腦中風 的預防與突破性治療」。楊泮池的演講題目是「華人肺癌的預防及治療。」

現場參會的台大校友表示，可以在矽谷聆聽到台灣醫學泰斗的醫療講座非常難得。演講的內容都很貼合實際生活，對於提升健康意識幫助非常大。數百校友濟濟一堂共同參會，又彷彿回到學生時代，非常欣喜。