台大校友會「醫學饗宴」邀請重磅人物演講健康話題
北加州台大校友會和玉山科技協會日前在庫比蒂諾昆蘭社區中心共同主辦「醫學饗宴」活動，請到台灣醫學界重磅人物到訪矽谷，演講健康話題。現任台大校長陳文章到場祝賀並致詞。台大校友300百多人現場聆聽了演講。本次活動獲得了國家科學及技術委員會以及華航的贊助。
本次活動的主講人包括台大前校長楊泮池、台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、台大神經外科醫師黃博浩。倪衍玄的演講題目是「益生菌的發展與應用」。吳明賢的演講題目是「後疫情時代醫療的挑戰與機會」。黃博浩的演講題目是「腦中風的預防與突破性治療」。楊泮池的演講題目是「華人肺癌的預防及治療。」
現場參會的台大校友表示，可以在矽谷聆聽到台灣醫學泰斗的醫療講座非常難得。演講的內容都很貼合實際生活，對於提升健康意識幫助非常大。數百校友濟濟一堂共同參會，又彷彿回到學生時代，非常欣喜。
台大校友會會長杜麗芳表示，台大校友會成立於1976年，一路已經將近50年，很期望能繼續為校友們服務。也希望可以扮演連結社區的角色，讓台大校友會多為社區服務。
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