矽谷南灣輕軌首見台灣身影 搶主流觀光印象

台灣的交通部觀光署在矽谷正式下列車廣告，目標就是要向矽谷的主流家庭及商務人士推廣台灣旅遊目的意象。（記者江碩涵／攝影）

最近矽谷 出現了相當熟悉的身影，南灣VTA經軌電車上有著大大的「TAIWAN」廣告字樣，且上面還有玉里普悠瑪號的照片，引起許多台灣僑胞看到後在臉書社群上打卡，許多人都非常驚喜。這是台灣的交通部觀光 署在矽谷正式下的列車廣告，目標就是要向矽谷的主流家庭及商務人士推廣台灣旅遊目的意象，也讓台灣人感到特別具有家鄉味。

台北駐舊金山 經濟文化辦事處觀光組副主任洪幸慈表示，交通部觀光署（@TimeforTaiwan101）規畫設計五台南灣VTA經軌電車，其中一台是全車包車廣告、四台車間腰帶廣告，8月8日正式啟航，路線跑遍高科技公司總部林立的南灣矽谷。

洪幸慈表示，列車廣告的目的是要向舊金山市區及矽谷主流及高端家庭旅客市場推廣台灣旅遊，五台電車融合最新的台灣觀光品牌Taiwan - Waves of Wonder，主打合歡山杜鵑、蘭嶼拼板舟、高雄龍虎塔、台東池上單車、九份茶樓、台北101、花蓮玉里普悠瑪號、嘉義阿里山茶園、平溪天燈、野柳女王頭、澎湖雙心石滬、高雄流行音樂中心等景點。

南灣的輕軌捷運是由聖塔克拉拉郡交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority, VTA）營運，系統共有三條線路、62個車站、總長67.91公里，橫跨多條矽谷開車通勤族必經幹道及多個南灣知名地標，如美式足球隊49人隊主場Levi's Stadium、聖荷西國際機場等。

南灣民眾馬兆先說，他家路口就有一站輕軌捷運站，每天開車回家都會經過，8月8日上班時偶遇這輛有著台灣字樣的輕軌捷運，相當意外驚喜，覺得非常高興，感覺又可以向更多美國主流及當地人介紹台灣了。

最近矽谷出現了相當熟悉的身影，南灣VTA經軌電車上有著大大的「TAIWAN」廣告字樣，且上面還有玉里普悠瑪號的照片。（記者江碩涵／攝影）

舊金山經文處觀光組同時也推出抽獎活動，看到的民眾，只要在8月31日前拍照，並在舊金山經文處臉書指定貼文下留言「Taiwan - Waves of Wonder」，就可參加台灣觀光好禮抽獎，得獎者可至金山灣區僑教中心領取，獎品內容有「台灣喔熊頸枕」、 「台灣喔熊行李束袋」、及新銳書法藝術家個人客製化姓名春聯，這位書法藝術家（飛豆書法@alfredocalligraphy）也是這次應邀在電車廣告上寫「台灣」的藝術家。