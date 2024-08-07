華人被流彈槍擊 友人：希望將嫌犯繩之以法

屋崙華裔卡車司機鄺潤華（Run Hua Kuang）1日下班後在家中睡覺，不幸遭子彈襲擊。他和太太養育兩個孩子。（取自GoFundMe籌款頁面）

屋崙 華裔卡車司機鄺潤華（Run Hua Kuang）1日下班後在家中午睡，一顆流彈穿過墻壁，不幸擊中他的頭部。經過七小時的手術，他還在重症監護室搶救。鄺潤華妹妹的朋友Jessica在7日對本報表示，事發後市長盛桃辦公室提供多種幫助，協助設立GofundMe捐款帳號。也希望司法機構能盡快抓住嫌犯，將其繩之以法，並希望類似悲劇不要再發生。

鄺潤華住在東屋崙的一個住宅區。與父母一起生活。獨自撫養他結婚七年的妻子以及兩個女兒，一個七個月，一個三歲。他的妹妹Jasmine在GoFundMe上發起捐贈，希望熱心人士能獻出愛心，幫家庭度過難關。捐贈頁面為https://gofund.me/528ca610。截止發稿，已募捐27萬元。

Jessica表示，鄺潤華出事後經過三個手術，還在昏迷搶救中。目前最大困難就是財政方面，他是家中頂梁柱，靠他收入支撐整個家庭。兩個孩子太小，父母和太太都不會說英文，太太也沒工作，經濟狀況比較困難。

在事發後，市長辦公室代表就緊急提供幫助，並協助設立GofundMe捐款帳號。辦公室還幫忙聯繫鄺潤華所住的低收入 房屋屬於屋崙房委會（Oakland Housing Authority）。該委員會曾提出提供一些酒店居住，但家人發現酒店條件有待改善，決定還是住在事發的房屋內。家人還是希望搬出屋崙，找到安全住所。目前該局正在接洽其他城市管理部門，提供搬遷的幫助。她也代表家人謝謝這些幫助。

Jessica說，家人最希望將開槍嫌犯繩之以法，地檢長合理起訴，讓其承擔責任。也希望各界一起合力，遏制槍枝暴力，增強社區治安。「讓大家覺得在家中都安全，不要讓類似悲劇發生在其他任何人身上。」

屋崙市長盛桃對本報表示，非常同情鄺家情況。不幸事件發生後的第二天，就應家屬的邀請，去拜訪鄺家。她得知鄺家是單語家庭，所以帶上市長辦公室代表、會說中文的亞裔社區顧問黃能（Jimmy Hong）。

黃能有服務受害者的經驗多年，將家人與城市資源、縣資源聯繫起來，提供類似緊急搬遷、代金券之類的選項，也幫助建立捐款帳號。

盛桃表示，房委會有自己的警察部門，正在調查案件。據她了解，是一個意外的槍擊情況。要遏制槍枝暴力，必須解決太多蔓延在街道上的槍枝。在她呼籲下，屋崙還在和州長辦公室合作，引進加州 公路巡警（CHP）巡邏，並將在東灣地區安裝400多個攝像頭，更好捕捉犯罪的蛛絲馬跡。透過視頻證據予以起訴。