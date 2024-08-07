矽谷華人工程師 搭橡皮艇釣魚溺水身亡需籌款

Qiu通過出海垂釣來平衡矽谷緊張的工作。（取自眾籌網站gofundme）

日前，眾籌網站Gofundme上出現了一則幫助請求，起因是因為一位叫做Zongde Qiu的45歲矽谷 工程師8月3日在灣區 帕斯菲卡附近海岸乘坐皮划艇釣魚 時，從皮划艇落入水中，而且不知何故沒有能再回到艇上。Qiu後來被衝浪者找到，並被緊急送往醫院，但不幸未能生還。

這場眾籌的發起者叫做Tong Gao。他提到Qiu出海垂釣是為了平衡矽谷緊張的工作。Gao在眾籌中自稱是通過皮划艇釣魚認識死者並成為好友，還說死者給他的印象一直是非常謹慎、平和，為每次的出海垂釣都做了非常充分的準備。

Gao還表示除了對皮划艇釣魚充滿熱情之外，Qiu在垂釣圈子裡還是一個非常樂於助人和無私的人；對自己畢業於清華大學也非常自豪，總是非常維護母校和校友；對自己的妻子和2個女兒也非常忠誠。據說他好幾次因為要帶女兒去參加排球賽之類的課外活動而取消原定的釣魚活動。

但作為家裡唯一的收入來源，Qiu的猝然離世讓家庭財政難以為繼，現在支付喪葬費用和其他眼前的開銷都困難。

根據眾籌網站的訊息，目前離葬禮日期還有6天，已經有656人捐款。眾籌的目標是10萬元，目前已經募集7萬3446元。

代表Qiu的妻子Kevin Zhang發起眾籌的Tong Gao今天也在網站留言感謝捐贈。還表示小筆的捐贈已經通過眾籌網站的認證程序轉入死者妻子的帳戶。