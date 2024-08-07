世新大學北美地區校友聯誼會成立
僑務委員會副委員長阮昭雄8月2日在金山灣區僑教中心主任莊雅淑陪同下，出席在拉斯維加斯舉辦的「世新大學北美地區校友聯誼會成立大會」，世新大學榮譽董事長暨校務顧問委員會主委成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河、副校長楊盛昱以及包含來自金山灣區校友何台光、僑務諮詢委員陳建芬、僑務促進委員林秀春與北美各地校友們近200人參加。
世新大學北美地區校友聯誼會成立大會在Gold Coast飯店舉行。周成虎、陳清河歡迎全美各分會代表專程撥冗出席活動，並就學校發展現況與未來計畫向全美各分會代表報告，邀請各校友返台時回校走走。
緊接著由全美各地世新大學校友會代表自我介紹，為增進北美地區校友會間聯繫，會中並推舉世新大學北美地區校友聯誼會第一屆召集人為北加州地區校友陳建芬擔任。
阮昭雄致詞時表示，世新大學在培養媒體與傳播人才方面有著卓越的成就，海外各地世新校友會對於僑務支持與協助更是貢獻卓著，他非常高興能在訪問僑社行程中，出席北美地區校友聯誼會成立大會活動，他以身為世新人為榮，並強調僑委會對海外僑胞的重視與支持，將持續扮演海外僑胞的堅強後盾，也盼世新校友會繼續給予僑務支持與協助。
周成虎表示，世新校友會致力於為校友們提供一個互助和交流的平台，期待藉由校友聯誼活動加強校友之間的聯繫，感謝校友阮昭雄參與活動並給予大力支持，希望校友們能夠繼續發揚世新精神，為社會做出更多貢獻。
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