世新大學北美地區校友聯誼會成立

僑務委員會副委員長阮昭雄出席「世新大學北美地區校友聯誼會成立大會」，北加灣區多位世新校友出席。（主辦單位提供）

僑務委員會副委員長阮昭雄8月2日在金山灣區 僑教中心主任莊雅淑陪同下，出席在拉斯維加斯舉辦的「世新大學北美地區校友聯誼會成立大會」，世新大學榮譽董事長暨校務顧問委員會主委成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河、副校長楊盛昱以及包含來自金山灣區校友何台光、僑務諮詢委員陳建芬、僑務促進委員林秀春與北美各地校友們近200人參加。

世新大學北美地區校友聯誼會成立大會在Gold Coast飯店舉行。周成虎、陳清河歡迎全美各分會代表專程撥冗出席活動，並就學校發展現況與未來計畫向全美各分會代表報告，邀請各校友返台時回校走走。

緊接著由全美各地世新大學校友會代表自我介紹，為增進北美地區校友會間聯繫，會中並推舉世新大學北美地區校友聯誼會第一屆召集人為北加州 地區校友陳建芬擔任。

阮昭雄致詞時表示，世新大學在培養媒體與傳播人才方面有著卓越的成就，海外各地世新校友會對於僑務支持與協助更是貢獻卓著，他非常高興能在訪問僑社行程中，出席北美地區校友聯誼會成立大會活動，他以身為世新人為榮，並強調僑委會對海外僑胞的重視與支持，將持續扮演海外僑胞的堅強後盾，也盼世新校友會繼續給予僑務支持與協助。