黃仁勳接待台南青少棒代表隊 收下台南家鄉禮

黃仁勳接待來自台南的青少棒代表隊，完成小將們的心願。（台南市青少棒代表隊提供）

台南市青少棒代表隊贏得小馬聯盟亞太區，9日將出戰小馬聯盟PONY小馬級世界青少棒錦標賽，日前先抵灣區 調時差備戰。在出發前，台灣小將許願能參訪輝達 總部。負責灣區接待行程的北美台灣一級棒聯盟努力完成小將們的心願，5日安排球隊參訪輝達（NVIDIA）總部，由輝達執行長黃仁勳 親自出席與小將們見面。來自台南家庭的黃仁勳，開心收下裝滿台南在地美食並印有黃仁勳可愛版大頭像的行李箱。

隨隊參賽的家長會會長林彥華表示，黃仁勳人非常好，對家鄉人非常照顧，帶球隊參觀輝達的辦公室。有家長表示，黃仁勳幾乎都不收訪客的禮物，但是收下了來自台南市的伴手禮。裡面有台南特產虱目魚拌麵禮盒、芒果乾、鳳梨酥，連行李箱都是台南的在地廠商萬國公司製作。黃仁勳當場表示，非常喜歡行李箱，感謝台南市長黃偉哲精心準備的禮物。

接待球隊的全程，黃仁勳親切用國台語與球員問候，並對球員喊話「你們一定要加油」。還一一與球員單獨拍照留念與簽名，贈送球員輝達的紀念T袖與袋子。

球隊投手吳杰叡與黃仁勳在總部大廳玩起棒球傳接。吳杰叡一度擔心太用力傳球會傷到黃仁勳，一開始還不敢用力傳。

黃仁勳安排球隊在輝達總部享用午餐，餐食的內容有沙拉，披薩，甜點加上各種飲料，讓球員們飽足一頓。