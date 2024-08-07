Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

全美量販連鎖批發商好市多 （Costco ）為解決會員卡違規出借的問題，再次搬出新規：入門即刷會員卡。

本報記者發現，灣區 多家好市多已在入口的兩側，擺放會員卡掃描機。掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。现場還有多名工作人員引導顧客適應新規。實體會員卡、電子會員卡、Citi Costco信用卡都可適用。

據報導，洛杉磯地區也開始踐行新規，被認為是好市多打擊會員卡違規出借的最新舉措。

好市多此前也規定在入口處檢查會員卡，但要求相當寬鬆，會員只需遠遠向工作人員展示會員卡即可，無需展示背面印有會員頭像的一面，總體流於形式。

對於好市多來說，這似乎是一小步，但對於長期顧客來說，已經是翻天覆地的變化。記者觀察，新規在購物高峰期造成不小的擁堵，在進入倉庫前就要排隊，已經惹怒了一部分顧客。不過大多數顧客還是表示理解。

好市多曾在1月公開表示，濫用會員卡，尤其是非會員共用會員卡的行為，成為公司需要解決的一個難題。據「The Ascent」報道，會員費是該公司的主要收入來源，每年的會員費營收約為46億元。就在上個月，好市多宣佈將從9月1日開始提高會員費的價格，這是公司近七年來的首次漲價。