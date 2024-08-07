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灣區奶茶太超前 中藥風味奶茶舖 可以把脈點單

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
中藥風味奶茶年輕世代和其他族裔人士也能接受。（受訪者提供）
中藥風味奶茶年輕世代和其他族裔人士也能接受。（受訪者提供）

灣區尤其是南灣矽谷一帶，是奶茶店的激戰區。隨機打開谷歌地圖搜索「珍珠奶茶（boba）」字樣，5哩之內就有超過30家店。說到奶茶品種和口味，更是日新月異，難以勝數。最近東灣地區更是開出了一家中藥風味奶茶舖，還可以選擇把脈點單，讓不少人驚呼理念「太超前！」

這家店目前有六款茶飲出售，分別是「一參正氣茶」、「酸梅湯」、「清涼降火茶」、「祛濕刮油茶」、「滿血復活茶」和「姨媽快樂茶」。可以添加的小料也比較健康，有「馬蹄爆珠」、「薏米」、「紅豆」和自製「桂花凍」四種。

店主介紹，這些茶飲的靈感都來自中醫藥方。但配料上有更多考慮加入口味比較好的成份，像桑椹、紅棗、陳皮、玫瑰花等都是用到比較多的。前來嘗試的人群，很意外並不是對中醫接受度比較高的年長人群，反而是年輕人比較多。其他族裔人士也表示十分能接受這些茶飲的口味。

至於把脈點單，店主表示，自己之前是中醫師，並且有加州認證的針灸師執照。有些顧客拿不定主意選哪款茶飲的時候，自己可以幫助把脈，根據脈象表現出的身體狀況，幫助推薦合適的茶飲。

店主說，灣區人的脈象多有腎虛，肝經鬱結的狀況也多，應該是生活節奏快，工作壓力大所致。不過他也表示，周末因為常常是一大群朋友一起來買，他逐個把脈有時候也是有點忙不過來。

店內購買的年輕顧客表示，自己因為好奇來嘗試，發現中藥味道沒有想像中那麼重，很好入口。尤其是「一參正氣茶」裡面真的有根人參，比較驚喜。也有人表示，最喜歡加健康燕麥奶和清火的馬蹄爆珠。

店主說，因為是奶茶店，不是涼茶舖，所以並沒有廣式涼茶類似的偏苦味口感。不過也有長輩來買的時候，奶和糖都不要加，非常喜歡原味。之所以選擇開在火鍋店的店面內，是覺得火鍋和清涼去火的茶飲很配。吃完火鍋喝杯茶，饕餮的負罪感也一掃而空了。

拿不定主意的顧客，店主可以把脈推薦茶飲。（受訪者提供）
拿不定主意的顧客，店主可以把脈推薦茶飲。（受訪者提供）

灣區 加州 矽谷

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