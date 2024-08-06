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SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

記者王子涵╱舊金山即時報導
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

成立於東灣列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation，於5日(周一)向法院聲請破產，標誌著這家擁有39年歷史的企業走到了盡頭。目前公司正為其現有資產尋找買家，償還債權人和客戶的債務。

早在2021年，SunPower公司曾估值高達100億元，參與包括加州大型太陽能農場的建設，為超過10萬多戶家庭安裝太陽能板。但在過去幾年中，公司的困境不斷加劇。今年4月曾大幅裁員290人。如果沒有新的買家，公司將不得不關閉其業務線。

灣區華人居民Kiria抱怨，她在去年12月給新房安裝SunPower太陽能設施，但公司的服務令她感到生氣。「工程經理各種掉鏈子，導致拖到現在也還沒安裝好，都付了大部分現金，結果公司今天直接宣布破產。」

在中文社群媒體小紅書平台，華人居民分享著安裝太陽能電池的利弊。「能不裝就不要裝。為了省一點電費，等到哪裡漏水的時候，才知道付出的金錢和時間是正常電費的十幾倍。電話打一個月也沒人來處理，自己也無法動手修。」網友「隨緣」說。

另一位網友推薦，本地小型太陽能服務商更靠譜。「幾家大公司報價都很貴，安裝方案也不靠譜，雖然本地的服務商等待時間長，但安裝方案合理，用了三年也沒有漏水。基本沒付電費。」

據媒體報導，SunPower公司被迫破產的原因，包括加州監管機構減少對用戶購買太陽能電池板的補貼，且高利率也使得這樣的前期投資變得昂貴。

根據一份12月向聯邦證券交易委員會的文件顯示，SunPower在2021年實現了4.71億的利潤，但在第二年卻虧損了4740萬元。截止到2023年底，公司面臨11億元的債務，幾乎與12億現有資產相當。

SunPower公司於5日以郵件的方式向客戶告知了破產的消息，並提到已經收到多位買家的出價。「我們將繼續探索SunPower剩餘資產的長期解決方案，為您的SunPower系統提供服務。」

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