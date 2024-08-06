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谷歌巴奧小鳥主題妙趣橫生 塗鴉奧運小遊戲正當時

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
谷歌本次奧運主題的塗鴉設計以萌寵化的鳥類為中心，妙趣橫生。 （翻攝自谷歌塗鴉）
谷歌本次奧運主題的塗鴉設計以萌寵化的鳥類為中心，妙趣橫生。 （翻攝自谷歌塗鴉）

谷歌塗鴉是為了慶祝節日、紀念日或傑出人物的特製谷歌首頁標籤。最早從1998年開始，一般是慶祝節日、紀念日或傑出人物等主題。從本屆巴黎奧運會開幕之日始，谷歌塗鴉每天都有推出奧運相關不同主題的塗鴉設計，預計將一直延續到本屆奧運會8月11日結束之日。

本次奧運主題的塗鴉設計以萌寵化的鳥類為中心。慶祝7月26日開幕式的塗鴉就表現了5只代表不同奧運項目的鳥類穿越塞納河的場景，呼應奧運代表隊乘船進入開幕式現場的內容。比賽第一天的塗鴉主題表現的是在著名的協和廣場進行的滑板比賽。不過在塗鴉中比賽的小鳥是在巴黎建築標誌性的藍色屋頂上競技。此後的每日奧運主題塗鴉還包括橄欖球、體操、衝浪、帆船、吊環以及水上芭蕾等。

7月31日谷歌推出了塗鴉小遊戲「最多搜索次數的遊樂場（the Most Searched Playground)」的巴黎奧運會特別版。遊戲包括了20個被搜索次數最多的體育項目、法國代表性事物，以及奧運歷史瞬間。據說還有意外驚喜。

要玩這個小遊戲的話，只要在大圖中找出左欄所列的事物即可。如果找不到想要獲得提示的話，只要輕點左邊的事物圖標一下就好。谷歌在小遊戲介紹中透露要找的事物包括奧運會和非奧運競賽項目，法國人最愛的事物，以及一些和古代奧運會相關的希臘神話。

不過很多人也推薦重溫以東京奧運會為主題的「冠軍島運動會遊戲（Doodle Champion Island Games)。」這是谷歌和日本動畫公司STUDIO 4℃共同推出的一款電子角色扮演遊戲。故事背景是在一個叫做「冠軍島」的島嶼上，玩家需要扮演主角三色忍者貓「小幸（Lucky)」，找到紅色大門，打敗7個冠軍，拿到所有卷軸，成為最後的冠軍。

需要比試的7項運動分別是桌球（乒乓球）、滑板、射箭、橄欖球、水上芭蕾、攀岩和馬拉松。這些小遊戲難度不高，但都很有趣。一般一頓午飯的時間就可以遊戲通關。不失為奧運季放鬆身心的好選擇。

巴黎奧運 谷歌 東京奧運

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