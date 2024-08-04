巴洛阿圖盂蘭盆會 矽谷的科技佛教徒

8月3日到4日，巴洛阿圖佛寺舉辦2024盂蘭盆法會，吸引矽谷各族裔人士參加。（記者徐蓓蓓╱攝影）

8月3日到4日，巴洛阿圖佛寺舉辦2024盂蘭盆法會。不僅有講經超度逝者，還有太鼓、舞蹈表演，以及刨冰等傳統小吃。這次法會是舊金山 灣區從7月進入夏季以來，眾多盂蘭盆法會中收官的一場。從舊金山到蒙特瑞再到沙加緬度、聖荷西，有佛教徒表示，自己今夏已經參加了至少八次盂蘭盆會。

本次巴洛阿圖盂蘭盆會在敲鐘過後，由法師講經開始，有信眾緬懷往生者，進香，最後齊誦「重誓偈」結束。

今年是美國佛教會125年慶，藝術家們創作了一首新歌「燈籠歌（Lantern Song)」作為舞蹈表演的伴奏。創作者之一的白山（Sydney Shiroyama)是來自桑尼維爾的職能治療師和太鼓鼓手。她在法會現場和大家分享了「燈籠歌」的創作歷程。

白山說，最初是一位朋友在籌款會上問她可不可以創作一首與精神健康有關的太鼓曲目。她覺得這是很好的想法，但感覺自己掌握的技巧還不夠。後來在佛寺音樂委員會的鼓勵下，她和朋友們走到了一起，完成了這首曲子。

最後完成的曲目不同於一般傳統的佛教歌曲，而是更多帶有輕搖滾和流行音樂的風格，又融入了古琴和太鼓這樣的傳統樂器，非常有特點。

盂蘭盆會現場不僅有很多白山這樣有亞裔 血統的矽谷 人，還有很多家庭並沒有亞裔或佛教傳統的人。在矽谷這樣世俗和科學融合的地方，佛教似乎並沒有存在的空間。然而事實卻恰恰相反，有一個流行的說法是「在矽谷扔出一個iPhone就能砸到一個佛教徒。」眾所周知蘋果電腦的創始人喬布斯（Steve Jobs)就是一位著名的佛教徒。

像谷歌這樣頂尖的科技公司，也有提供「尋找自己內心（Search Inside Yourself)」這類佛學課程的員工福利。周邊地區禪修的課程和場所更是數不勝數。究其原因，很多人認為，還是因為競爭激烈的頂尖科技公司和過度追求成功的矽谷文化，讓更多人轉向佛法去追求心靈的平靜。