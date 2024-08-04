北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

來自中國台山的33歲華人 卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）8月1日下午下班，在北加州 東屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）的家中午睡，一顆子彈穿過墻壁，擊中他的頭部，從左眼射出。他接受七個小時的手術，目前在重症監護室搶救。

鄺潤華撫養兩個孩子，是家中頂梁柱，他的悲劇，給家庭帶來巨大的經濟負擔。妹妹Jasmine在GoFundMe上發起捐贈，希望熱心人士能獻出愛心，幫家庭度過難關。捐贈頁面為https://gofund.me/528ca610。

Jasmine說，哥哥鄺潤華2005年從中國台山移民到美國，為家人尋找美國夢。1日下午，擔任送貨卡車司機的他下班，午睡了一會兒。不幸的是，一顆子彈飛過牆壁，穿透床頭板，直接穿過他的頭部，從左眼射出。槍擊慘案發生後，鄺潤華接受了長達七個小時的手術，目前正在重症監護室接受生命維持系統搶救。鄺潤華住在東屋崙的一個住宅區。與父母一起生活。獨自撫養他結婚七年的妻子以及兩個女兒，一個七個月，一個三歲。

Jasmine說，作為丈夫、父親和兒子，鄺潤華生活頗為自律，甘於奉獻。這起令人震驚的事件給整個家庭造成巨大的創傷和痛苦，也帶來沉重的經濟負擔。此外，由於鄺潤華只能說有限的英語，並承擔起家庭的責任和溝通，他的缺席讓全家的狀況雪上加霜。「我們一直在為潤華祈禱，希望能出現奇跡。如果您能提供任何資助，我們將不勝感激。」

截至4日截稿，警方還未回覆本報詢問。

這並非華人首次遭遇類似情況。去年9月15日晚上，屋崙42歲的華裔女子黃詠賢（Wing Yin Wong）在家中沙發上休息時，遭流彈擊中，不幸身亡。屋崙警局11月21日召開記者會表示，逮捕兩個涉案嫌犯，包括32歲的奧克萊市（Oakley）居民格雷（Tramonn Gray）和35歲的屋崙居民戴爾（Alonzo Dyer）。