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紀念搖滾歌者 金山傑瑞·加西亞日 數千人捧場

記者劉先進 / 舊金山即時報導
第22屆傑瑞·加西亞日活動，數千人捧場。（賴天宸供圖）
第22屆傑瑞·加西亞日活動，數千人捧場。（賴天宸供圖）

歌聲震撼，搖滾激蕩。為紀念感恩至死樂隊（Grateful Dead）主唱、知名搖滾吉他手Jerry Garcia，第22屆傑瑞·加西亞日（Jerry Garcia Day），3日在金山11區舉行。

感恩至死樂隊以融合搖滾元素的折衷主義風格著稱。作為樂隊創始人、主唱和主要歌曲作者，加西亞以現場即興演奏聞名。他雖然不承認自己是樂隊領導者，但被很多人視為樂隊領袖。1994年，他作為樂隊成員入選搖滾名人堂。Excelsior 區是加西亞童年時的居住地。傑瑞·加西亞日起源於2002年，社區居民需要為為破舊遊樂場籌款，找到傑瑞·加西亞遺產組織，雙方開始合作，利用其的藝術作品募款，此後活動延續至今。

3日的活動在傑瑞·加西亞露天劇場舉行。數千市民到場。加西亞的女兒特瑞莎（Trixie Garcia），傑瑞日創始人墨菲（Tom Murphy ）舊金山市長布里德、11區候選人賴天宸（Michael Lai）等出席。

賴天宸說，此次也是疫情後傑瑞·加西亞日最大規模的活動。透過活動，慶祝加西亞遺產，也活躍金山人氣和地方商業。「很多人不知道加西亞來自舊金山Excelsior區，我們也是藉助這個機會推廣地區知名度。」

加西亞的女兒特瑞莎（右）、11區候選人賴天宸（左）出席活動。（賴天宸供圖）
加西亞的女兒特瑞莎（右）、11區候選人賴天宸（左）出席活動。（賴天宸供圖）
第22屆傑瑞·加西亞日活動，數千人捧場。（賴天宸供圖）
第22屆傑瑞·加西亞日活動，數千人捧場。（賴天宸供圖）
加西亞的女兒特瑞莎（中），傑瑞日創始人墨菲（左）、舊金山市長布里德（右）參加金山...
加西亞的女兒特瑞莎（中），傑瑞日創始人墨菲（左）、舊金山市長布里德（右）參加金山第22屆傑瑞·加西亞日。（賴天宸供圖）

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