紀念搖滾歌者 金山傑瑞·加西亞日 數千人捧場

第22屆傑瑞·加西亞日活動，數千人捧場。（賴天宸供圖）

歌聲震撼，搖滾激蕩。為紀念感恩至死樂隊（Grateful Dead）主唱、知名搖滾吉他手Jerry Garcia，第22屆傑瑞·加西亞日（Jerry Garcia Day），3日在金山11區舉行。

感恩至死樂隊以融合搖滾元素的折衷主義風格著稱。作為樂隊創始人、主唱和主要歌曲作者，加西亞以現場即興演奏聞名。他雖然不承認自己是樂隊領導者，但被很多人視為樂隊領袖。1994年，他作為樂隊成員入選搖滾名人堂。Excelsior 區是加西亞童年時的居住地。傑瑞·加西亞日起源於2002年，社區居民需要為為破舊遊樂場籌款，找到傑瑞·加西亞遺產組織，雙方開始合作，利用其的藝術作品募款，此後活動延續至今。

3日的活動在傑瑞·加西亞露天劇場舉行。數千市民到場。加西亞的女兒特瑞莎（Trixie Garcia），傑瑞日創始人墨菲（Tom Murphy ）舊金山 市長布里德、11區候選人賴天宸（Michael Lai）等出席。