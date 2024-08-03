驚人 一群野狼在舊金山海灘當著主人的面咬死博美狗

生態學家認為，貝克海灘附近遊民營區的垃圾與食物是吸引野狼聚集在此的原因之一。（電視新聞截圖）

舊金山 一名男子表示，他的寵物 狗最近在當地一個深受民眾喜愛的海灘遭一群野狼咬死，他呼籲公眾務必提高警覺。

灣區NBC電視台報導，舊金山居民里瓦德（Justin Rivard）1日上午7時15分左右與其伴侶帶著他們飼養的三隻狗到普西迪歐國家公園（Presidio National Park）內的貝克海灘（Baker Beach）玩耍，突然遭到五隻野狼包圍，三歲半的博美狗彼得（Peter）不幸被咬死。

里瓦德回憶說：「牠們以半圓形的陣仗圍住我們，露出銳利的牙齒，擺出要主動攻擊的姿態。當我試著要抱起彼得時，說時遲那時快，牠們已經咬住彼得，另外兩隻野狼則撲向我的伴侶，想把他懷裡另外兩隻狗也咬走。」

里瓦德說，他們揮舞著棍棒，並大聲尖叫，但野狼似乎無所畏懼。里瓦德表示，他和伴侶並沒有受傷，但心都碎了。

里瓦德哽咽地說：「我們到現在還難以接受事實。看到自己的狗這樣死在面前，是我們最不願意看到的事。」

在里瓦德向公園警方報案後，普西迪歐土地信託基金會（Presidio Land Trust）的野生動物生態學家聯絡了里瓦德。NBC指出，貝克海灘是由普西迪歐土地信託基金會、國家公園管理局（National Park Service）和非營利組織金門國家公園保護協會（Golden Gate National Park Conservancy）共同管理。

里瓦德表示，生態學家告訴他，野狼可能是被海灘附近遊民 營區的垃圾吸引到這裡。他說：「這裡有太多垃圾，包括大量食物，這些野狼為了保衛食物不被奪走，會堅守地盤，並在這裡建立統治地位。」

目前還不清楚哪一個單位負責清理這塊土地上的遊民營地。普西迪歐土地信託基金會發言人表示，這並非他們的責任，國家公園管理局和金門國家公園保護協會則沒有做出回應。

里瓦德認為，遊民營地是一個嚴重的問題，他希望有關單位能出面解決，並為進入公園的民眾設置更多關於野狼的警告標誌。