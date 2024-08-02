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表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時

記者江碩涵／沙加緬度即時報導
加州公路巡邏隊（CHP）直升機上的夜視攝影機，日前在沙加緬度拍到一名男子從某棟房屋的屋頂跳到另一棟屋頂，跳了整整一個小時。（翻攝自CHP官網）
加州公路巡邏隊（CHP）直升機上的夜視攝影機，日前在沙加緬度拍到一名男子從某棟房屋的屋頂跳到另一棟屋頂，跳了整整一個小時。（翻攝自CHP官網）

加州公路巡邏隊（CHP）直升機上的夜視攝影機，日前在沙加緬度拍到一名男子從某棟房屋的屋頂跳到另一棟屋頂，跳了整整一個小時，最後這名男子被卡在樹上，消防局因此出動去救那名男子。加州公路巡邏隊8月2日公布這段影片以及事件的細節，原來這名男子是為了躲避警方的追逐，才在屋頂上奔跑，沒想到自己又被困在樹上，最後還是被警方拘留了。

根據沙加緬度蜂報報導，整起事件發生在7月29日凌晨1時30分左右，加州公路巡邏隊直升機上的警察突然接收到沙加緬度地區警察要求協助，因此直升機直接開到需要協助的地方，才拍下了這個令人瞠目結舌的影片。

主要原因是Vallarta Circle 1600 街區有人報案，一名來路不明的男子突然跳進某戶人家的後院，造成一陣騷動，屋主因此報案。沒想到警方到場後都找不到該男子，於是警方請求加州公路巡邏隊直升機幫忙查看，沒想到直升機一到，正拍到這名男子在住宅區上的屋頂奔跑，而且還不斷地在屋頂上跳躍，一戶一戶的跳過屋頂，好像「跑酷表演」。

這名男子跳了將近一個小時，最後被困在一棵樹上才停止跳躍，由消防隊員出動救援。這名男子被救下來的時候，警方詢問為何要跳入別人家後院，又一直在屋頂上奔跑跳躍，這名男子回應，有人在追他令他感到害怕，但警方並沒有發現任何人在追逐他，直升機影片也沒有拍到任何在追逐他的人。

根據直升機拍到的影片，此男子跳上屋頂後，還一直表現得好像很緊張的樣子，先是躲在煙囪後面四處觀看，接著又很緊張的一直往前奔跑，好像真的有人在追他一樣。不過同一時間，地面上的確有大批警察正在查看這名男子到底跑去哪裡了。也因為這名男子行蹤太詭異，警方目前已將此男子送往醫院接受心理健康評估，並於8月2日公布影片及事件細節。

加州 心理健康

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