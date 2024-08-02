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北加州中國大專校聯會 推松濤聽海親子遊

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州中國大專校聯會推松濤聽海親子遊。（主辦單位提供）
北加州中國大專校聯會推松濤聽海親子遊。（主辦單位提供）

北加州中國大專校聯會是北加重要僑團，今年秋天推出「松濤聽海親子遊」，活動時間是勞工節（Labor Day）長周末9 月 1 日、 2 日，地點在Asilomar Beach Resort, Pacific Grove, CA。

活動包括聯歡晚會、精彩表演，並贈送月餅慶祝中秋，其中也包含晨操、濱海健行、闔家歡沙雕大賽及沙灘球賽，自行擴展探訪附近名勝遊覽風景區，Monterey Bay、Point Lobo、Lover's point beach、17 miles drive 等。

加州中國大專校聯會表示，Carmel是一個充滿魅力的小鎮，這裡曾經住過一些著名的文學家，包括張大千等，他們的作品讓這個地方更具吸引力；附近也有許多高品質的高爾夫球場，以及著名的17 Miles Drive，是風景優美的海岸線公路，可享受壯麗的海景和絕美的自然景觀。

目前雙人房早鳥價每人250元、平常價每人280元；三人房早鳥價每人220元、平常價每人250元；四人房早鳥價每人200元、平常價每人230元；孩童早鳥價每人150元、平常價每人160元。13歲以下為孩童，3歲以下免費，報名孩童將收到校聯會準備精美大禮包。

北加州中國大專校聯會表示，此費用包括住宿及三個餐點（晚、早、午餐），餐點均為當地當季有機新鮮食材，另外還有活動場地租借和活動支出費用等。

早鳥截止日為8月7日前，全部報名截止日為8月11日，名額有限，額滿截止。可Zelle付款至[email protected]，並寫下姓名及Asilomar camp

支票請寄至4601 Lafayette St, #5512, Santa Clara CA 95056，JAACUC收。細節可連繫校聯會Email：[email protected]

北加 加州 支票

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