矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，灣區 專業為兒童娛樂服務的藝人舞台各不相同，有時是舊金山的一個公園，有時是矽谷 的豪宅及其寬闊的後院或網球場。難得有一次，你會被護送上一架私人飛機，在山區牧場上表演節目。

對於小丑、魔術師、扭氣球 表演者、馬戲團表演者和派對策畫者來說，灣區良好的氣候、驚人的財富及稍遜於紐約或洛杉磯的人才儲備，使其成為兒童娛樂行業的夢想之地。Silly Circus Show 的創始人克拉布特里（Bri Crabtree）說：「這裡是全國最適合做這類工作的地方之一。」

「有些家長在電話裡非常低調，你根本看不出他們會有多奢華，」克拉布特里說，「等你到了那裡，你就會想，哦哦，這場面太震撼了。這和我小時候的生日派對完全不一樣。」

Fun and Confetti公司在提供全方位派對策畫服務的同時，還提供大型氣球裝置。他們組織過畢業派對、生日派對和成人禮，並把這些派對形容為 「小型婚禮」，非常奢華。家長們在這些派對上的花費 「動輒4萬至6萬元」。

在大多數情況下，他們發現，灣區的父母喜歡他們的聚會既特別又不張揚，與洛杉磯或東海岸飛地的華麗奢華形成了鮮明對比。

當然，矽谷也有一些家長不按常理出牌。魔術師陳（Dan Chan）和他的兒子詹姆斯（James）就曾在非常誇張的兒童慶典上表演過魔術。他的演出預算高達數萬元，據他估計，他為一家科技公司創始人的六歲孩子舉辦的最大一次狂歡派對的演出費用約為25萬元。

陳氏父子說，孩子很少有被寵壞或粗魯的行為，他們曾目睹過小學一年級的孩子們站起來親切地向客人致謝。他們的鎮定程度就像是在說，將來也會成為執行長，就像媽媽或爸爸一樣。

有時，父母也會參與到慶祝活動中。這些人從事的都是高層次的工作，做事一絲不苟，這也會影響到他們策畫派對的方式。另一種情況是，父母太忙，沒有時間做任何策畫。他們更願意把一切外包給專業人士。

富裕的矽谷父母為優秀的藝人提供了生計，讓他們可以展示自己的技藝。陳說：「人們可能會認為這是一種浪費，但這是在為藝術家們提供一份工作。如果沒有這些派對，我們就會成為挨餓的藝術家。」