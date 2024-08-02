我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州男飛機上吞大麻暴走 想跟空服員求歡、開機門

就業報告引發衰退之憂 道指崩逾600點

谷歌公司招聘機長 年薪20到30萬元 卻引碳排放爭議

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
灣流航太商務私人飛機是富豪標配，本次照片的針對的機型之一G650，郭台銘和馬斯克都有。 （翻攝自灣流航太網站）
灣流航太商務私人飛機是富豪標配，本次照片的針對的機型之一G650，郭台銘和馬斯克都有。 （翻攝自灣流航太網站）

谷歌公司（Google）因為在科技業領先的地位和優厚的待遇，向來是矽谷求職者趨之若鶩的企業。但近日該公司網站上貼出的一則招聘飛機機長和項目經理的廣告，引起了大眾的關注。

作為科技企業的谷歌公司，招聘各領域的科技人才，還有運營、市場、財務甚至按摩技師等輔助工種，都很平常。但招聘飛機機師似乎還是頭一次。而且從招聘廣告的內容看，是要同時擔負飛機機師和項目經理的職責。

廣告中列出的最低要求包括：聯邦航空管理局頒發的航空運輸機師證 （ATP)，聯邦航空管理局一等醫療和聯邦通訊委員會受限無線電運營許可；此外還要求3000小時的飛行經驗，包括1000小時機上經驗，以及跨國駕駛灣流航太Gulfstream G550 或G650商務私人飛機的經驗；美國汽車駕照；以及接受任務後48小內要到灣區報到。

可以優先錄用的資質包括：本科學位；在大型跨國公司有三年以上機長經驗或是在軍隊有相關經驗；擁有和航空相關，諸如SMS、FOQA之類的項目管理，安保或是國際運營經驗；有創新思維和帶來突破性解決問題方法的能力；臨場反應快、專業、良好的溝通和領導技能，無懼壓力。

工作內容方面包括：負責複雜和活躍的環球飛機運行；領導機組成員滿足公司環球商務的需求；機師職責外還要負責和在多個航空項目上與不同功能的團隊合作，維持和發展公司航空項目。

這個職位一經公佈就引來熱議。有求職者說，開出的工資比大的航空公司低了不少，要再看看獎金、股票和其他收益有多少。有人說，又要開飛機又要做項目經理，果然是谷歌常用的一個人當兩個人的手法。還有人說，剛剛才發布環保報告，說要節能減排，可這種一看就是為公司高層服務的項目，花錢不說，碳足跡又不知道要增加多少。而灣流航太的商務飛機也動輒就是幾千萬。

招聘廣告刊登的申請截止日是7月29日，但又說根據需要可能會提前或推遲。谷歌公司的網站沒有公佈申請和錄取的狀況。但這個職位同時在求職網站LinkedIn上也有貼出，目前顯示一周來已經有66人申請了這一職位。

谷歌 航太 駕照

上一則

舊金山交響樂團開季表演 郎朗夫妻將登台

下一則

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

延伸閱讀

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人
男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門
運輸部提新規：父母與小孩搭機同坐 不得加價

運輸部提新規：父母與小孩搭機同坐 不得加價
放棄低價策略 精神航空服務升級拉抬營運

放棄低價策略 精神航空服務升級拉抬營運
改走高級路線拉抬營運 精神航空提供升級服務

改走高級路線拉抬營運 精神航空提供升級服務

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房
夏天絕不要把這些日用品留在車內

夏天絕不要把這些日用品留在車內
俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人