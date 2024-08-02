高雄高苑工商棒球隊 勇奪美國小馬聯盟世錦賽亞軍
睽違22年，高苑工商再度闖入小馬聯盟PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽，由高苑工商董事暨前高雄縣縣長余政憲帶隊，7月26日前往德州參賽，四戰三勝並獲得世錦賽亞軍佳績。在賽前球隊曾在灣區暖身訓練與調時差，無安排其他休閒活動，在賽後7月30日回到灣區兩日旅遊外，還拜會位在東灣的佛光山佛立門文教中心進行還願之旅。
余政憲賽後感謝賴清德總統、蕭美琴副總統寄來賀電，高雄市政府、高雄市議會及企業界朋友支持球隊龐大的出國經費，以及來自美國各地抵達比賽現場為球隊加油的僑胞，這些都是支持球隊最大的力量。他同時也勉勵球員繼續加油，經由國際賽事，拓展國際視野，記取輸球教訓，學習比賽經驗，調整好狀態，為將來的賽事做準備。
高苑工商校長戴慶輝在球隊抵台前一晚與12位棒球隊學生，搭乘遊覽車從高雄北上桃園機場準備凌晨四點接機，再直接返回高雄的路途中接受本報電訪，戴慶輝感謝到海外僑胞的協助與支持，代表學校向僑胞致謝，並表示這次學生表現非常好，能奪得亞軍實屬不易，這份榮耀與大家分享。他提到，讓學生站上國際舞台，自我實現是從事教育的理念，藉由這次世界比賽，一定提升球員的強度，對球隊是一個很難得的機會，高苑工商持續努力加油，把熱度延續，在今年國內賽事繼續求得很好的表現，明年再度參加小馬聯盟世錦賽，「我們有信心勇奪冠軍 ，揚名國際」。
高苑工商棒球隊總教練謝豐駿，對於這次拿亞軍的表現感到一些惋惜，台美兩地的棒球風格迥異，冠亞軍賽時打擊部分被對方投手封鎖嚴謹，不然兩隊的實力其實差不多。明年仍會繼續努力打進世錦賽，並表示機會蠻大的，因球隊的組成不會相差太多，希望明年仍能來到美國參加比賽。
球隊30日拜會位在東灣的佛光山佛立門文教中心，完成還願之旅，中心的覺安法師向球員表示，未來同學想再繼續升學，經濟上如需要資助，佛光山設有專戶，幫助同學升學圓夢，並期待明年與球隊舊金山再相會，再度成功闖入小馬聯盟世錦賽。
當日晚間球隊到達位在南灣的Great mall購物廣場用餐與逛街，不少球員都是第一次體驗在美國逛街購物，看到販售有各球隊的球帽專賣店非常興奮，紛紛想要買一頂美國球隊的球帽留下紀念，外野手古麥夏禾各多買一頂球帽準備送給在台灣的弟弟妹妹當伴手禮，離開購物廣場時，幾乎每位球員都有一頂美國球隊球帽。
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